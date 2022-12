Jefes de Farc expresaron a MinInterior preocupación por fallo sobre fast track

BLU Radio conoció que, luego de anunciarse el fallo de la Corte Constitucional que tumba dos de las reglas del Fast Track, los jefes de las Farc se declararon preocupados la decisión.



Ha trascendido que ‘Iván Márquez’ habló con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para referirse a la incertidumbre que generó el fallo de la Corte.



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al fallo de la Corte Constitucional que tumbó la norma que impedía realizar modificaciones a los proyectos de paz presentados por el Gobierno para garantizar la implementación de lo acordado con las Farc en La Habana.



Cristo aseguró que, pese a esta determinación, el Fast Track sigue “vivito y coleando” y que lo que la Corte hizo fue tumbar un par de instrumentos que agilizaban la implementación.



“El Fast Trak y el procedimiento legislativo sigue vivito y coleando, lo que tumbaron fue un par de instrumentos que son importantes, pero no es el tema de fondo del Fast Track (…) Es un tema procedimiento legislativo especial que está permitiendo aprobar los proyectos de ley y de reforma constitucional en unos términos apretados, tener un procedimiento de tres debates para los proyectos de ley de una sola vuelta para la reforma constitucional”, dijo Cristo.



El ministro aseguró que, aunque la determinación señala que ahora se pueden realizar modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno, siempre se ha mantenido el carácter democrático a la hora de llevar las propuestas al Congreso y se han tenido en cuenta los cmabios hechos por el legislativo.



“No hay un solo proyecto que no haya tenido modificaciones en el Congreso (…) Lo que tenía el Fast Track era un seguro para que el Gobierno garantizara que en esas modificaciones se mantuviera el espíritu de los acuerdos de paz firmados con las Farc”, agregó.



Cristo señaló que la Corte Constitucional ya aprobó proyectos vitales para la implementación de los acuerdos y que ahora deberán acudir a las mayorías del Congreso para sacar a delante las nuevas iniciativas relacionadas con la implementación de lo acordado.