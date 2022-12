JEP no hizo un gran esfuerzo en ese momento: Duque sobre fuga de ‘Márquez’ y ‘Santrich’

Desde Nueva York, el presidente Iván Duque dijo que la justicia transicional no hizo un gran esfuerzo para aplicar las medidas necesarias cuando ‘Iván Márquez’ y otros disidentes incumplieron con su parte de lo acordado en La Habana.

En el foro Private Capital as a Mechanism in Sustaining Peace, moderado por el director de AP para Latinoamérica, Joshua Goodman, el presidente Duque dio un balance en materia de implementación del acuerdo de paz durante su primer año de Gobierno.

En el momento en que conversaba junto al magnate Graham Buffet, quien también participó del evento sobre la fuga de ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y otros disidentes, el presidente Duque dijo que siempre fue algo que advirtió porque estos líderes de la antigua guerrilla nunca dejaron las actividades relacionadas con narcotráfico. Duque criticó la manera en que la JEP operó en ese momento.

“Yo pregunté dónde está ‘Iván Márquez’ y dónde están los demás y la justicia transicional en ese momento no hizo un gran esfuerzo y nos tomó muchísimos meses lograr que respondieran a esta situación. Jamás dejaron el negocio del narcotráfico, ese grupo, nunca dejó de participar en el narcotráfico. Nosotros hemos sido muy fuertes con la disidencia y cuando me pregunta cuál es mi definición de la paz en Colombia la llamamos paz con legalidad, y la gran diferencia con definiciones anteriores es que esta administración no hace política con la paz”, agregó.

El presidente dijo ante la comunidad internacional que Colombia no escatimará esfuerzo alguno para cumplir con lo acordado y dar garantías a esos excombatientes que cumplen con su parte del acuerdo.

