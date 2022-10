Jessica Cediel presentó a su "novia" en redes sociales

“¡With my beautiful girlfriend! Jajajajajaja! Para los que no saben Les enseño: girlfriend = mejor amiga! Una nueva forma de utilizar la palabra!", escribió Cediel en su cuenta de Instagram.



Pese a la aclaración de la colombiana en la publicación, las críticas no se hicieron esperar puesto que, según varios de sus seguidores, si hubiera querido decir “mejor amiga”, simplemente había que escribir “best friend” y no “girlfriend”.



“Déjemonos DE cuentos mejor amiga es best friend... Y girlfriend es novia… Así que cada palabra con su significado... Welcome to the world lgtbi”, escribió uno de sus seguidores.