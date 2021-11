John Altamirano, el profesor colombiano que aún vive un calvario en China por contagio de COVID-19

Por motivos laborales, John Altamirano, nacido en Palmira, Valle del Cauca, viajó a China en agosto para trabajar como docente en una escuela internacional. Al salir de Colombia se realizó varias pruebas PCR contra el COVID-19 que le daban la vía libre para completar su viaje. Pero una prueba positiva en China le quitó la felicidad. John está viviendo un calvario.

Lleva 3 meses encerrado en hospitales y hoteles cumpliendo cuarentenas. Las medidas en China son más estrictas, una vez la persona dé positivo por COVID-19 debe dirigirse inmediatamente a un hospital hasta que una prueba aparezca negativa, después debe pasar una cuarentena de 15 días en un hotel para evitar contagios y mantenerse aislado para luego estar en casa por otros 7 días más de aislamiento.

“Duré en el hospital cerca de 2 meses, me hicieron un poco más de 21 pruebas. No me ha dado ni dolor de cabeza, ni un síntoma de COVID-19, pero las pruebas las realizan cada 3 días. Esas pruebas daban positiva, negativa, positiva, negativa y así (...) hasta que no me dieran dos pruebas negativas consecutivas no me dejaban salir”, le comentó John a BLU Radio.

Después de los dos meses, John se dirigió a un hotel en donde le tocó guardar aislamiento por 15 días. Allí se realizó 6 pruebas más que todas dieron negativas y pasó a otro hotel (como reemplazo de hogar) para finalizar con el aislamiento por 14 días adicionales. Pero la última prueba, la que iba a ser esa llave a la “libertad” lo devolvió nuevamente al frío confinamiento.

“La séptima prueba me dio negativo (...) Y aquí estoy, nuevamente sufriendo en el hospital hasta quien sabe cuándo. Me han tenido que dar comida enlatada porque no estoy muy acostumbrado a la comida tradicional china que dan en el hospital. Pero acá sigo” mencionó.

La escuela internacional en donde John consiguió el trabajo ha cubierto todos los gastos médicos con ayuda del seguro médico que ha utilizado en estos últimos meses. El consulado colombiano ya se ha comunicado para brindarle ayuda con alimentación y otros servicios.

“Yo no he pisado un andén de aquí, no he pisado la calle, no he visto el sol. Siempre he estado encerrado acá en estas cuatro paredes, dos meses en este hospital, un mes en hoteles y otra vez acá en el hospital no sé por cuánto más”, concluyó John

La familia de John Altamirano en Palmira sigue pidiendo ayuda porque John se encuentra a más de 15.000 kilómetros solo. Ahora queda esperar a que una prueba, esta vez positiva, le dé un tiquete al aire natural.

