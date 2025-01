Joven denuncia bolillazo por parte de policía: hay video

En redes sociales se viralizó un video de una presunta agresión por parte de una policía contra un joven en lo que sería un procedimiento de requisa. En las imágenes se puede ver el bolillazo que le propinó la mujer a la cabeza del muchacho luego de reprochar que la estaba grabando con su teléfono celular.

El usuario @Marwin_grc publicó en su cuenta de X el video este 1 de enero de 2025, pidiendo ayuda para identificar a la policía y así denunciarla.

Sin embargo, se desconoce si el video corresponde a este miércoles o si es viejo, así como las acciones previas de la presunta agresión por parte de la funcionaria pública. Asimismo, no se ha podido establecer la ciudad exacta en donde habría ocurrido este incidente.

Lo único que se puede escuchar en la grabación es la molestia de la policía porque le estaban tomando fotos y grabándola con un celular, al mismo tiempo que pedía la cédula del joven para identificarlo.

"Mire hacia allá (lo golpea). A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo. Las selfies vaya y tómeselas con su madre, conmigo no. Hágame el favor y saque el documento de identificación", dice la policía.

Por el momento la Policía no ha emitido ningún comunicado desmintiendo o rechazando el contenido de este video.

Se espera también conocer la versión de la agente, así como de su compañero que estaba en el momento de lo ocurrido.



¿Se puede grabar un procedimiento policial?

De acuerdo con el Artículo 21 del Código Nacional de Policía y Convivencia, los ciudadanos sí pueden grabar cualquier procedimiento que haga la Policía a través de elementos tecnológicos como celulares, cámaras de video, entre otros.

"Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones. La autoridad de Policía que impida la grabación de que trata este artículo sin la justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta", dice el Artículo 21.