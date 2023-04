¿Juan Guaidó está de paso por Colombia?

El líder opositor venezolano Juan Guaidó informó recientemente de su llegada a Colombia con el fin de reunirse con las delegaciones internacionales que participarán en la conferencia convocada por el presidente Gustavo Petro. El objetivo principal de esta reunión es el de desatascar las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el antichavismo, a pesar de que este último no participará en el encuentro multinacional.

El comunicado, publicado en la cuenta de Twitter del exdiputado, destacó que Guaidó había llegado a Colombia por su cuenta, de la misma manera que millones de venezolanos lo han hecho antes que él, caminando. Sin embargo, no es un viaje sin riesgos para él, ya que tiene prohibida la salida de Venezuela por tener abiertos múltiples procesos judiciales en su contra.

Guaidó, quien ha denunciado en varias ocasiones que el Gobierno ha ordenado su encarcelamiento, aseguró que en los últimos días se han elevado las amenazas en su contra en Venezuela. Todo esto en medio de la campaña política que lleva a cabo de cara a las primarias del 22 de octubre, cuando una coalición antichavista definirá un candidato unitario para las presidenciales.

El también líder de la oposición venezolana Leocenis García dijo que Juan Guaidó, quien en algún momento llegó a considerarse como presidente interino de Venezuela, probablemente salga de Colombia este mismo lunes y, reveló además, que no participará en la cumbre sobre Venezuela, que se desarrollará en Bogotá este martes.

“Puedo decir dos cosas. Número uno, que hay un acuerdo entre todas las delegaciones que viene, el gobierno de Venezuela, el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos, para que en esa cumbre no participe ni el gobierno de Venezuela, ni quien nos oponemos a ellos. Es decir, no puede estar ni el Gobierno ni la oposición en la cumbre de mañana. Pero por supuesto la llegada de Juan, que manifiesta sentirse perseguido en Venezuela, creaba un ruido y un problema diplomático. A esta hora puedo decirle que Juan está saliendo de Colombia. No puedo decir dónde, pero está saliendo de Colombia y él, a pesar de que dijo en un comunicado de que él iba a estar en la cumbre, él no va a estar en la cumbre”, dijo en Mañanas Blu.

Luego de estas declaraciones, el equipo de prensa de Guaidó le dijo a Blu Radio que el líder opositor no saldrá del país y buscará participar en la cumbre.