Juez legalizó captura de Víctor Maldonado tras llegar extraditado desde España

Hacía el mediodía de este viernes, llegó a Bogotá el empresario Víctor Maldonado tras ser extraditado de España, país del que fue enviado a Colombia para que responda por los delitos relacionados con el desfalco del Fondo Premium.



Maldonado fue trasladado al Búnker de la Fiscalía para que un juez de garantías legalizara su captura y posteriormente será llevado a los juzgados de Paloquemao para inicar el juicio en su contra por los delitos de captación masiva de dinero, concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dinero.



Hacia las 6:00 de la tarde, el juez del caso legalizó su captura, luego de que llegara extraditado desde el país ibérico.



Bajo fuertes medidas de seguridad, llegó Victor Maldonado a Colombia tras ser extraditado de España. Deberá responder por los delitos de captación masiva de dinero, concierto para delinquir, estafa agravada, manipulación fraudulenta de especies y no reintegro de dinero.

