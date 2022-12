Junior, Águilas, Tolima y Santa Fe ya tinen rivales en la Sudamericana

La Conmebol sorteó este jueves el calendario de partidos de la 14° edición de la Copa Sudamericana en su sede en Asunción con la asistencia de titulares de asociaciones y representantes de los 47 clubes participantes.



El campeón de la edición 2015 tendrá automáticamente derecho a participar en la Copa Libertadores de América 2016 (Lea también: Video: A Balanta le salió el ‘Zidane’ que lleva por dentro con esta jugada ).



Tendrá además derecho a disputar la Recopa Sudamericana y la Copa Suruga Bank de Japón.



El presidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Angel Napout, aseguró que la organización deportiva se encuentra en tren de institucionalizar la "transparencia absoluta" en sus actividades como consecuencia de las denuncias de corrupción que afloraron en la FIFA en Zurich, en mayo pasado.



El titular del balompié sudamericano felicitó a Sergio Jadue, titular de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile, a quien la Conmebol lo condecoró por su trabajo al frente de la organización de la Copa América recientemente finalizada en su país (Lea también: Se espera anuncio de Conmebol tras bochornosos hechos en partido Boca-River ).



Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela aportan al torneo cuatro representantes cada uno. Brasil conserva sus 8 plazas y Argentina 7.



Los equipos fueron divididos en Zona Sur: Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.



Zona Norte: Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela.



No está permitido el cruce de clubes de un mismo país en la primera fase.



Primera fase (Zona Sur)



Atlético Juventud Las Piedras (URU) vs. Real Potosí (BOL)



Oriente Petrolero (BOL) vs Nacional (URU)



Santiago Wanderers (URU) vs Libertad (PAR)



Nacional (PAR) vs Universidad de Concepción (CHI)



Defensor Sporting (URU) vs Bolívar (BOL)



Universidad Católica (CHI) vs Danubio (URU)



Olimpia (PAR) vs Huachipato (CHI)



Aurora (BOL) vs Sp. Luqueño (PAR)



Primera fase (Zona Norte)



Carabobo (VEN) vs Deportes Tolima (COL)



Universidad Católica (ECU) vs Dvo La Guaira (VEN)



León de Huánuco (PER) vs Emelec (ECU)



Junior (COL) vs Melgar (PER)



Universitario (PER) vs Dvo Anzoategui (VEN)



Zamora (VEN) vs Liga de Quito (ECU)



Aguilas Doradas (COL) vs Unión Comercio (PER)



Liga de Loja (ECU) vs Independiente Santa Fe (COL)



16 avos de final (Segunda fase)



(con los 8 equipos brasileños y 7 argentinos)



Ganador 7 (Olimpia-Huachipato) vs Ganador 15 (Aguilas Doradas-Unión Comercio)



Ganador 2 (Oriente Petrolero-Nacional Uruguay) vs Ganador 16 (Loja-Ind Sta Fe)



Ganador 14 (Zamora-Liga Quito) vs Ganador 4 (Nacional Par-Univ Concepción)



Ganador 9 (Carabobo-Deportes Tolima) vs Ganador 12 (Junior-Melgar)



Ganador 6 (Univ Católica-Danubio) vs Ganador 3 (Wanderers-Libertad)



Ganador 5 (Defensor-Bolívar) vs Ganador 13 (Universitario-Anzoátegui)



Ganador 11 (Huanuco-Emelec) vs Ganador 1 (Juventud-Potosí)



Ganador 10 (Univ Católica-La Guaira) vs Aurora-Luqueño



Brasil 3 vs Brasil 8



Brasil 7 vs Brasil 2



Brasil 6 vs Brasil 4



Brasil 5 vs Brasil 1



Belgrano vs Lanús



Arsenal vs Independiente



Tigre vs Huracán



Octavos de final



Ganador 7-Ganador 15 vs O6



Ganador 2-Ganador 16 vs O3



Ganador 14-Ganador 4 vs O1



Ganador 9-Ganador 12 vs O13



Ganador 6-Ganador 3 vs 09



Ganador 5-Ganador 13 vs O2



Ganador 11-Ganador 1 vs O14



Ganador 10-Ganador 8 vs O4



Brasil vs O5



Brasil 7-Brasil 2 vs O10



Brasil 6-Brasil 4 vs 08



Brasil 5-Brasil 1 vs O12



Belgrano-Lanús vs 015



Arsenal-Independiente vs O11



Tigre-Huracán vs O7



River Plate (Último campeón) vs O16



