En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
Consejo de Seguridad ONU
Petro suspendido
De La Espriella
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Juntos debemos cuidar la democracia”: De La Espriella responde a nuevo apoyo de Trump

“Juntos debemos cuidar la democracia”: De La Espriella responde a nuevo apoyo de Trump

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara su respaldo a Abelardo De La Espriella, el candidato presidencial respondió agradeciendo el mensaje.

Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella
Foto: Prensa Abelardo de la Espriella
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, replicara un mensaje de respaldo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella y asegurara que, de ganar la segunda vuelta, Colombia tendría “el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, el aspirante presidencial respondió agradeciendo el respaldo y reiterando su intención de que en un eventual gobierno se fortalezca la relación bilateral.

“Gracias por su apoyo irrestricto. Con el respaldo de los Estados Unidos y una alianza sólida y estratégica entre nuestras naciones, retomaremos el camino de la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza para millones de colombianos”, escribió el candidato.
En su pronunciamiento, De La Espriella señaló que Colombia y Estados Unidos comparten valores como la libertad, la democracia y el respeto por la ley, y sostuvo que en una eventual cooperación entre ambos gobiernos se combatirá el narcotráfico, el crimen organizado y otras estructuras ilegales que, según afirmó, amenazan la seguridad de los dos países.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo
Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo //
Foto: AFP

“No habrá espacio para la impunidad ni para quienes pretenden someter a nuestras naciones mediante la violencia y el miedo”, señaló De La Espriella.

Además, planteó que una relación cercana con Washington permitiría fortalecer la seguridad hemisférica e impulsar el crecimiento económico. “Trabajando de la mano, fortaleceremos la seguridad hemisférica, impulsaremos el crecimiento económico y construiremos un futuro de oportunidades para las próximas generaciones”, manifestó.

El candidato también aprovechó el mensaje para reiterar denuncias que ha venido haciendo durante la campaña hacia la segunda vuelta sobre presuntas irregularidades electorales. “Juntos, debemos cuidar la democracia”, escribió, al señalar que ha puesto en conocimiento de la Secretaria de Estado de ese país denuncias relacionadas con una supuesta compra de votos.

“Colombia y Estados Unidos, unidos por la amistad y los principios que nos identifican, son una fuerza indestructible para defender la libertad, derrotar al narcoterrorismo y garantizar la prosperidad de nuestro continente”, agregó el candidato.

Publicidad

Puedes leer:

Donald Trump y Aberlado De La Espriella
Elecciones Colombia 2026

Trump promete "apoyo y fuerza total" de EE. UU. a Colombia si De la Espriella gana la segunda vuelta

Abelardo-De-La-Espriella-AFP.jpg
Opinión

Otra orden judicial incumplible termina impulsando candidatura de Abelardo De La Espriella

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abelardo de la Espriella

Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad