“Juntos debemos cuidar la democracia”: De La Espriella responde a nuevo apoyo de Trump

Después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, replicara un mensaje de respaldo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella y asegurara que, de ganar la segunda vuelta, Colombia tendría “el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, el aspirante presidencial respondió agradeciendo el respaldo y reiterando su intención de que en un eventual gobierno se fortalezca la relación bilateral.

“Gracias por su apoyo irrestricto. Con el respaldo de los Estados Unidos y una alianza sólida y estratégica entre nuestras naciones, retomaremos el camino de la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza para millones de colombianos”, escribió el candidato.

En su pronunciamiento, De La Espriella señaló que Colombia y Estados Unidos comparten valores como la libertad, la democracia y el respeto por la ley, y sostuvo que en una eventual cooperación entre ambos gobiernos se combatirá el narcotráfico, el crimen organizado y otras estructuras ilegales que, según afirmó, amenazan la seguridad de los dos países.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo // Foto: AFP

“No habrá espacio para la impunidad ni para quienes pretenden someter a nuestras naciones mediante la violencia y el miedo”, señaló De La Espriella.



Además, planteó que una relación cercana con Washington permitiría fortalecer la seguridad hemisférica e impulsar el crecimiento económico. “Trabajando de la mano, fortaleceremos la seguridad hemisférica, impulsaremos el crecimiento económico y construiremos un futuro de oportunidades para las próximas generaciones”, manifestó.

El candidato también aprovechó el mensaje para reiterar denuncias que ha venido haciendo durante la campaña hacia la segunda vuelta sobre presuntas irregularidades electorales. “Juntos, debemos cuidar la democracia”, escribió, al señalar que ha puesto en conocimiento de la Secretaria de Estado de ese país denuncias relacionadas con una supuesta compra de votos.

“Colombia y Estados Unidos, unidos por la amistad y los principios que nos identifican, son una fuerza indestructible para defender la libertad, derrotar al narcoterrorismo y garantizar la prosperidad de nuestro continente”, agregó el candidato.