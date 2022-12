La amenaza contra el Reino Unido es la más alta desde 11-S: inteligencia

La amenaza terrorista contra el Reino Unido está en su nivel más alto desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra EEUU, afirmó hoy el director de los servicios secretos británicos MI5, Andrew Parker.



En una entrevista con la BBC, Parker dijo que la Policía y los servicios secretos frustraron en los últimos doce meses seis complots terroristas y advirtió de que la amenaza "está creciendo".



El jefe del MI5 (servicio interno) también defendió la necesidad de contar con nuevos poderes para intervenir las comunicaciones, pues los terroristas utilizan cada vez más internet para comunicarse y para hacer llegar sus mensajes.



Parker insistió en que los servicios secretos no tienen intención de vigilar las comunicaciones privadas de los ciudadanos y destacó la importancia de trabajar en un marco legal "transparente".



El director hizo estas declaraciones cuando el Gobierno prepara un proyecto de ley destinado a facilitar nuevos poderes a los servicios de inteligencia para vigilar ciertas comunicaciones electrónicas, algo no bien visto por las organizaciones defensoras de los derechos civiles.



Según Parker, los seis complots que fueron frustrados en un año es "ciertamente" la cifra más alta desde el 11-S.



"Esto representa una amenaza que continúa creciendo, principalmente por la situación en Siria", agregó Parker.



"Ellos están utilizando aplicaciones seguras y comunicaciones por internet para tratar de enviar sus mensajes, incitar y dirigir (actos de) terrorismo entre la gente que vive aquí y que está dispuesta a escuchar sus mensajes", explicó.



Añadió que el MI5 está centrado en vigilar "dónde pueden estar los terroristas y cómo se mueven".



Parker insistió en que los servicios secretos deben trabajar en el marco de la ley y será el Parlamento el que decida si habrá nuevos poderes para vigilar las comunicaciones, pues actualmente la protección de datos por la red dificulta ese acceso.



"Es el Parlamento el que decide. Es un punto fundamental del MI5. Nosotros tenemos que hacer lo que el Parlamento decida", agregó.



Parker disipó también temores de que haya radicales islámicos entre los refugiados que han entrado en Europa en las últimas semanas.



"En cuanto al flujo de inmigrantes y refugiados, por supuesto que es algo de lo que estamos al tanto", pero no es el "principal" centro de la amenaza, explicó.



El Gobierno ha expresado su preocupación por el aumento de ciudadanos británicos que han viajado a Siria, en algunos casos familias enteras, para unirse al grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria.



El Gobierno informó recientemente de que en agosto pasado, un avión de la Real Fuerza Aérea (RAF) no tripulado mató a dos yihadistas británicos en Siria en una acto de defensa propia porque planeaban supuestamente atentados terroristas en el Reino Unido.



Los dos yihadistas fueron identificados como Reyaad Khan, de Cardiff (Gales), y Ruhul Amin, de Aberdeen (Escocia).



El año pasado, el Parlamento británico dio luz verde a los ataques aéreos contra posiciones del EI en Irak pero no en Siria. EFE