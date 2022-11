Felipe Caballero, abogado especialista en Ciencias Penales, analizó en Sala de Prensa BLU el proyecto que busca otorgar cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en Colombia.

La comisión primera del Senado de la República decidió aprobar, con 13 votos a favor y 0 en contra, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en su séptimo debate en el Congreso.

El proyecto pasará a la plenaria del Senado para su último debate, el cual tendrá que ser aprobado antes del 20 de junio.

El acto legislativo de la cadena perpetua contempla que se estudie la medida a los 25 años por un juez y observar si hay resocialización. No obstante, el proyecto ha generado gran debate por lo que para muchos es considerado un acto de populismo.

"La cadena perpetua no sirve para prevenir los crímenes ni para proteger a nuestros niños. La forma en que mejor se impacta es la prevención general, el delincuente actúa porque tiene una alta expectativa de impunidad", aseguró Caballero.

Según el abogado,

la necesidad está realmente en tomar decisiones en la veracidad de la pena que paguen quienes abusen o asesinen a los pequeños.

“Mientras no tengamos cómo educar y responder a la criminalidad, no va a servir la cadena perpetua. El problema no esta en cuánto tiempo sino en qué tan cierta será la pena. El Congreso está haciendo populismo punitivo, esa no es la forma de proteger a nuestros niños”, resaltó

Escuche aquí la entrevista completa con el abogado Felipe Caballero en Sala de Prensa BLU:

<iframe src="https://omny.fm/shows/sala-de-prensa-blu/la-cadena-perpetua-no-sirve-para-prevenir-los-cr-m/embed" width="100%" height="180" frameborder="0" title="\" la="" cadena="" perpetua="" no="" sirve="" para="" prevenir="" los="" crímenes”:="" abogado="" felipe="" caballero"="">