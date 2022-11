“La chequera se acabó, llegamos al límite”: ministro de Hacienda a cafeteros

que promuevan paros.

“Los paros no van a llevar al Gobierno a entregar más subsidios”, aseveró Cárdenas, quien le recordó a los cafeteros del país, que anuncian un nuevo paro inminente, que el Gobierno sí ha cumplido.

“Pusimos sobre la mesa $900 mil millones para subsidiar la carga de café, son 300 mil familias cafeteras que han recibido subsidio. No se puede hablar de incumplimiento porque se esté controlando a quiénes les entregamos”, dijo el ministro.

Los cafeteros de Colombia anunciaron una nueva movilización nacional contra el Gobierno porque, afirman, no se han cumplido los compromisos pactados para levantar el paro de comienzos de año.

“Dicen que se incumple porque el Gobierno no está regalando los fertilizantes, y no vamos hacerlo porque no lo acordamos. Ya hicimos un esfuerzo quitando el IVA a los fertilizantes”, aseguró.

Cárdenas señaló que detrás de paros como el cafetero hay intereses políticos. “Se habla de paro porque algunos enarbolan banderas cafeteras para movilizar aspiraciones al Congreso”, sobre todo en departamentos como Huila, Cauca, Nariño, Caldas y Risaralda, puntualizó el ministro.