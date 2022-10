La concentración está bien, pero que no sea donde Farc delinque: Uribe

“Nosotros pedimos que hubiera un sitio donde las Farc se concentrara. Lo van a hacer ahora, está bien. Que no sea un solo sitio, sino unos pocos sitios, está bien. Yo rogaría que no sean sitios donde las Farc esté delinquiendo o haya delinquido. Que no haya población civil”, expresó. (Vea también: Gobierno y Farc acuerdan que ONU verifique dejación de armas y fin del conflicto ).



El exmandatario también dijo que es necesario que las zonas de concentración se ubiquen en zonas donde no haya población civil.



“Que no sean de frontera y que no sean en zonas estratégicas para economía”, dijo Uribe.