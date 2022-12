La fumigación no es la solución al problema de los cultivos ilícitos: Santos

En diálogo con emisoras del Atlántico, el presidente Juan Manuel Santos dijo que la fumigación no es la solución al problema de los cultivos ilícitos.

“La fumigación se suspendió por un fallo de la Corte Constitucional que dijo que si se encontraba que había un riesgo para la salud de los colombianos continuar fumigando tenía que suspenderse. Ese riesgo se encontró en un estudio de la OMS”, expresó.

“Esa decisión que tomamos también la tomamos porque la fumigación no es la solución al problema de los cultivos ilícitos. Éramos el único país del mundo que estaba asperjando y esa no era la solución al problema”, agregó.

El jefe de Estado señaló que para acabar con los cultivos ilícitos se trabajara de forma articulada con las Farc.

“Lo que podemos hacer es un trabajo con las propias Farc que están comprometidas en ayudar para que sin esa resistencia de las Farc, podamos llegar a esos territorios y comenzar a disminuir los cultivos de coca de forma importante”, indicó.

El mandatario precisó que “la fumigación es una última alternativa”.

“No es cierto que le entregamos a las Farc el no fumigar. De hecho, se dejó claro que si lo consideramos necesario, lo podemos hacer, pero en este momento no es útil y no es conveniente”, añadió.

Por otro lado, habló de la participación de funcionarios públicos en la promoción del plebiscito.

“Nadie puede prohibirle a otra persona promover la paz. Y es una obligación hacerlo. Los funcionarios pueden hacer campaña, decirle a la gente que vote por el SÍ, portar camisetas que voten por el SÍ. Lo que no pueden hacer es usar recursos públicos, cambiar los presupuestos para que voten por el Sí. La financiación de la votación, no de la pedagogía, tiene que ser privada”, dijo.

El presidente Santos explicó que en caso de que gane el No en el plebiscito se corre el riesgo de volver al conflicto armado.

“Usted recordará, voladuras de oleoductos… y sería una tragedia volver a eso”, apuntó.