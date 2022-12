La gente que vive del odio no nos deja progresar: Presidente Santos

Desde Cali, el presidente Juan Manuel Santos pidió a los ciudadanos que lo acompañaron apoyar el plebiscito por la paz y superar el odio para poder convivir en un país donde la reconciliación sea posible.



“La gente que vive del odio no nos deja progresar, el perdón es fundamental para esa reconciliación vemos a reinsertados comprometidos y esperanzados con él procesos de paz, les agradezco el entusiasmo en este evento, vamos a tener una de las votaciones más importantes para decirle sí a La Paz, es lo que más conviene a todos”, dijo Santos.



El mandatario señaló que la paz permite realizar un mayor número de inversiones que ayuden a encaminar a Colombia en el camino de la educación y el progreso.



“¿Qué fue lo que me llevó a creer en terminar el conflicto armado en Colombia? ¿Cuantos de ustedes son padres? Todos quieren que sus hijos tengan una vida mejor, ese es uno de los compromisos que me llevan a conseguir la paz, la paz permite hacer mayor inversiones en educación, en muchos sitios remotos no hemos podido llegar por el conflicto armado, este acuerdo permite llegar al campo con mayores inversiones”, dijo el presidente.



Apoyo inesperado



En la Plazoleta de San Francisco de la ciudad de Cali, el presidente Juan Manuel Santos realizó una jornada de Pedagogía de Paz.



El jefe de Estado pidió a la gente apoyar la construcción de la paz con el voto más importante de toda su vida y tomar ejemplo de las víctimas de la violencia como Clara Rojas, ex secuestrada y con un hijo nacido en cautiverio.



El evento contó con la presencia de la Gobernadora Dilian Francisca Toro y el Alcalde de la capital del departamento.



Asistieron además los Gestores de Movilidad que trabajan con víctimas y personas en proceso de reintegración o desmovilizados, a través de programas de acompañamiento e intervención para impulsar la reconciliación y la paz en la capital del Valle.



Programas como Medítele a la paz y ‘Gestores de Movilidad”, en los cuales Cali ha sido pionera, fueron presentados al mandatario de modo que conozca los avances y el éxito alcanzado en materia de reconciliación e inclusión en la ciudad valluna.





Escuche en este audio más información sobre:





-La Procuraduría citó a Frank Pearl dentro del proceso que adelanta contra el secretario de presidencia, Luis Guillermo Vélez, por presuntas irregularidades en el caso Interbolsa.





-Un fuerte vendaval que dejó sin techo a 58 viviendas y 20 barrios inundados en el Municipio de Caucasía, en el Bajo Cauca antioqueño, la administración municipal espera que está vez el sistema de atención y desastres departamental Dapard, si cumpla con las ayudas.





-En el departamento de Arauca fue capturado Alias “Peluca”, presunto integrante de una célula de la red de apoyo al terrorismo de la comisión Martha Elena Barón del Eln.





-El Tribunal Electoral de Nicaragua entregó al presidente Daniel Ortega el control total del congreso de su país.





-La selección Colombia femenina de fútbol realizó su último entrenamiento antes de viajar a los Juegos Olímpicos.





-A esta hora continúan las protestas de comerciantes en el centro de Bogotá que afectan las vías de esa zona de la ciudad.





-No usar cerca de 100 vehículos recolectores de basura, le puede costar a los bogotanos más de 49 mil millones de pesos por recursos destinados para tal fin.