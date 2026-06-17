La orden es de imposible cumplimiento: Gobierno impugnará decisión que suspendió actividades en ZUT

El jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, anunció que será impugnada la decisión de un juez de La Hormiga, Valle del Guamuez, que ordenó suspender las actividades relacionadas con la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para disidencias de Walter Mejía.

El jefe negociador sostuvo la medida resulta “en este momento de imposible cumplimiento”, debido a que los integrantes de ese grupo armado ilegal ya fueron trasladados al punto de preconcentración previsto para avanzar en el proceso.

En ese sentido, advirtió que sería “completamente incomprensible que, en virtud de una orden judicial, tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen para que siguieran ejerciendo la violencia en los territorios”.

Pese a la tutela, el funcionario aseguró que la decisión judicial no es incompatible con que se continúe avanzando los esfuerzos encaminados a la reincorporación de los integrantes a la vida civil, ni las gestiones relacionadas con la consulta previa a comunidades indígenas que, según afirmó, “entiendo, fueron las autoras de la acción de tutela”.



Además, señaló que antes de adelantar las actividades relacionadas con la ZUT se realizaron acercamientos con autoridades y resguardos indígenas de la zona, y que actualmente existen diálogos en curso liderados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

“Por eso nos sorprende la instauración de la acción de tutela, y nos sorprende aún más que se imparta una orden que, desde el punto de vista material, es inejecutable”, agregó Novoa.

Incluso, recordó que hace cerca de un mes participó en una reunión con comunidades indígenas en el sector de La Betania, en Valle del Guamuez, encuentro al que también asistieron delegaciones de países garantes y equipos gubernamentales. “Las puertas del diálogo quedaron abiertas”, aseguró.

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Por ello, manifestó su sorpresa tanto por la presentación de la tutela como por la decisión adoptada por el juzgado.