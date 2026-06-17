Juez suspendió instalación en ZUT para disidencias de Walter Mendoza por falta de consulta

Un juez de Valle del Guamuez, Putumayo, ordenó la suspensión de las obras, actividades e instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada a integrantes de la disidencia liderada por Walter Mendoza, al considerar que no se garantizó el derecho fundamental a la consulta previa del resguardo indígena Telar Luz del Amanecer.

La decisión fue adoptada dentro de una acción de tutela promovida por el accionante José Remigio Cuarán Perenguez contra el Gobierno Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En la decisión judicial se señala que el accionante alegó la vulneración de los derechos de la comunidad indígena, al considerar que fueron desconocidas las garantías legales para la intervención en su territorio.

El despacho indicó que la tutela busca proteger “el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas que él representa pues se desconocido directrices procesales y legales relacionadas con intervenciones. Refiere el actor la vulneración del derecho a la consulta previa y otros”.



Walter Mendoza, jefe de la delegación de la guerrilla de la Segunda Marquetalia. Blu Radio

El juez advirtió que la controversia gira en torno a la ausencia de un proceso de consulta libre e informada antes de ejecutar las actuaciones relacionadas con la Zona de Ubicación Temporal.

En ese sentido, precisó que “se invoca la acción de tutela para la protección de los derechos de una comunidad indígena que considera irregular el trámite dado a una actividad estatal por la omisión de la consulta previa que es de obligatorio cumplimiento, pues entiende que no se han respetado las reglas del debido proceso y no se le ha garantizado su defensa en forma legal”.

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La decisión también resalta que las entidades accionadas no presentaron respuesta dentro del trámite constitucional, circunstancia que fue valorada por el despacho al momento de adoptar la medida. En consecuencia, señaló: “En el caso presente al no haber contestación de las entidades se entiende que admiten los hechos y por ello se dispondrá tutelar los derechos reclamados”, ordenando la “suspensión inmediata de la ejecución de obras, adecuaciones y cualquier actividad derivada de la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026 hasta tanto se surta el proceso de Consulta Libre e Informada con el Resguardo Indígena Telar Luz del Amanecer”.

La determinación judicial se conoce después de que el Gobierno Nacional anunciara el traslado de almenos 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia comandada por Walter Mendoza, hacia una Zona de Ubicación Temporal en Putumayo, en el marco de los diálogos de paz.

Para facilitar esa movilización, el Ejecutivo ordenó suspender las operaciones militares ofensivas entre el 14 y el 19 de junio. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto, informó que existen cinco puntos de extracción definidos y que los integrantes del grupo serán trasladados en helicópteros contratados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hacia el área de agrupamiento prevista para ese proceso.