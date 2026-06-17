Detalles de la caída de alias ‘Javi’, hermano de ‘Fito’, los criminales más buscados de Ecuador

Ronald Javier Macías Villamar, conocido con el alias de ‘Javi’ y señalado como el máximo cabecilla de Los Choneros, fue capturado en Colombia durante una operación de inteligencia denominada “Vestigio”, desarrollada de manera conjunta por la Policía de Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Policía de Ecuador.

La detención del considerado delincuente más buscado de Ecuador se produjo luego de varios meses de seguimiento e intercambio de información entre las autoridades de ambos países. Alias ‘Javi’, hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, figuraba en los listados de objetivos de alto valor y era requerido mediante Notificación Roja de Interpol.

Suministrada.

De acuerdo con las investigaciones, este peligroso criminal se encontraba en Colombia desde octubre de 2025. Información de inteligencia permitió establecer que durante ese tiempo habría adelantado reuniones y contactos orientados a fortalecer corredores del narcotráfico que conectan a Suramérica con Centroamérica, México y Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que uno de los principales objetivos de alias ‘Javi’ era concretar alianzas con estructuras armadas ilegales que delinquen en Colombia, entre ellas integrantes del Clan del Golfo y facciones de las disidencias de la Farc. Con esos acercamientos pretendía ampliar la capacidad logística de Los Choneros para la producción, transporte y exportación de cargamentos de cocaína.



La ubicación del cabecilla fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron rastrear sus movimientos y establecer los círculos de protección que utilizaba para permanecer oculto. Los investigadores también identificaron una red de apoyo conformada por familiares y colaboradores cercanos, que presuntamente facilitaba el manejo de recursos económicos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Suministrada.

Al momento de su captura, alias ‘Javi’ tenía vigente una condena emitida por autoridades judiciales ecuatorianas por los delitos de homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Su historial criminal lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de Ecuador, que lo señalan como uno de los principales responsables del crecimiento y fortalecimiento de Los Choneros.

Según los organismos de seguridad, este hombre era una de las figuras más influyentes dentro de las dinámicas del narcotráfico en el Pacífico suramericano. Además de coordinar envíos internacionales de droga, habría sido el encargado de articular redes logísticas y financieras que permitían sostener las operaciones de la organización criminal en varios países de la región.