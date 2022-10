“La preocupación de la Iglesia es actualizar el evangelio”: Rubén Salazar

jueves asistió a la despedida del papa Benedicto XVI.

“Lo despedimos y le dimos las gracias. Hay nostalgia pero esperanza de que el Señor nos muestre pronto quién va a ser el sucesor de Benedicto XVI. Es muy importante porque tenemos que tener el espíritu de discernimiento apropiado”, comentó el único colombiano habilitado para votar en el cónclave.

El motu proprio que emitió Benedicto XVI determinó que el cónclave, a realizarse en la Casa de Santa Marta y la Capilla Sixtina, debe comenzar antes de 15 días, recordó Salazar.

“Durante el periodo de elección no se podrá tener contacto ni comunicación con el exterior y los cardenales juran no revelar lo que pasa al interior”, agregó y concluyó “el santo padre no representará una parte sino toda la Iglesia”.