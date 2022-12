La protesta no puede violar el derecho a la educación: Gina Parody

La ministra de Educación, Gina Parody, en rueda de prensa se refirió a la jornada de manifestaciones que unieron este miércoles en el país y a propósito dijo que la protesta no puede violar el derecho a la Educación.

Parody lamentó que pese a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, el gremio de profesores haya decidido irse a paro. Lea también: Un millón de trabajadores, 9 millones de estudiantes y 300.000 docentes en paro