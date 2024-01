La ‘´salomónica’ propuesta de Petro en el conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo

El presidente Gustavo Petro participó este martes 16 de enero en una mesa redonda en la 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza , con empresarios, científicos, líderes y políticos bajo el tema "Reconstrucción de la confianza".

Allí, el mandatario insistió en su política de energía limpia para dejar de depender del petróleo y gas e hizo referencia a la disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo, que tiene como trasfondo la explotación de combustibles.

“En el caso de Guyana hay que compensar a Guyana y a Venezuela para que el petróleo debajo de la selva amazónica en el territorio del Esequibo no salga. ¿Es posible plantearlo a Inglaterra y EEUU? Estados Unidos ha planteado el bloqueo de Venezuela, la posibilidad militar del conflicto en el Esequibo, Guyana aliada con el Reino Unido está en lo mismo. Lo que hay que plantearse no es quién es propietaria del Esequibo , sino que no salga el petróleo que hay en el Esequibo”, manifestó Gustavo Petro.

El Esequibo posee grandes reservas de petróleo y gas natural, la mayoría concentradas en el bloque Stabroek.

Desde que en 2015 la estadounidense ExxonMobil descubriera crudo en esa zona, Guyana ha pasado de ser uno de los países más pobres de Suramérica al de mayor crecimiento económico del mundo (57,8 % en 2022).

Estas reservas, que se estiman en unos 11.000 millones de barriles de petróleo, fomentaron, junto a cuestiones políticas, que las tensiones entre Georgetown y Caracas por Esequibo aumentaron hasta llegar a la actual crisis.

Petro en el Foro Económico Mundial

Gustavo Petro, presentó este martes en el foro una visión integral para enfrentar la crisis climática, que considera como la "madre de los problemas" que enfrenta el planeta.

En su discurso inaugural de la "Casa Colombia" en el WEF, Petro señaló que el mundo se encuentra en un momento de profunda tensión, en el que la crisis climática está generando una serie de problemas adicionales, como tensiones nacionales, internacionales y sociales.

"La crisis climática es quizás el principal problema, quizás la madre de los problemas, porque va generando otros", afirmó Petro.

El mandatario colombiano aseguró que su Gobierno busca enfrentar la crisis climática a partir de un cambio de concepción de la humanidad frente a la naturaleza.

"Eso implica cambios políticos indudablemente profundos, transformaciones de la sociedad y su concepción", dijo Petro. "Se tienen que realizar no solamente a partir del discurso sino en la práctica misma".

Petro presentó una serie de propuestas para enfrentar la crisis climática, entre ellas:

Una transición energética justa, que permita la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, pero que garantice el bienestar de las comunidades que dependen de ellos.

Una inversión masiva en energías renovables y eficiencia energética.

La protección de los bosques y ecosistemas naturales.

La promoción de la educación y la concienciación sobre la crisis climática.

Petro concluyó su discurso llamando a la acción global para enfrentar la crisis climática. "Este es un problema que nos afecta a todos, y requiere una respuesta global", afirmó.

