La triste historia del profesor Héyder Carlosama

“La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia me dio comisión de estudios para adelantar un doctorado en Berkeley con el apoyo de Colciencias, sin embargo, al término del tercer año me comuniqué con Colciencias y les informé que necesitaba de otros dos años más”, relata (Lea también: Jornada única nacional y fortalecer ‘Ser Pilo Paga’: retos de educación en 2016 ).

Publicidad

Carlosama contó que se lo negaron y le pidieron que regresara al país sin haber terminado el doctorado, y desde ese día inició su calvario.

“Continúe insistiendo y la universidad se tardó tres meses en realizar el estudio y en concluir que no era viable la comisión de estudios remunerada, luego tardó otros tres meses en establecer que lo único que procedía era una comisión de estudios no remunerada y, no suficientemente con eso, gastó dos meses en hacer el correspondiente contrato, a fin de legalizar esa comisión de estudios”.

Publicidad

Para sorpresa del profesor Carlosama, se encontró con que el contrato de comisión de estudios no remunerada establecía unos términos "incumplibles y desproporcionados" (Lea también: Hasta machetes y traperos piden en listas de útiles escolares, dice MinEducación ).

Publicidad

“Además de no darme la ayuda económica que necesitaba me impedía que pudiera servir en la universidad como asistente de graduado (…). La otra condición increíble es, que a cambio de ese permiso, a mi regreso yo debería servirles un tiempo igual al doble”, dijo.

Carlosama manifestó que hoy en día está sosteniendo toda una batalla porque las aseguradoras están pidiendo las recuperaciones del dinero.