La única opción que nos permiten es que nos adhiramos a acuerdos de Cuba: Uribe

El senador Álvaro Uribe compartió en su cuenta de Twitter un comunicado en que otorga detalles de la reunión que este miércoles adelantó con Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, sobre el proceso de paz, asegurando que el uribismo no entiende “por qué el Gobierno dice que le interesa el diálogo si la única opción que permite es que declaremos adhesión a sus acuerdos con Farc”.

Publicidad

“El Gobierno no recibe argumentos o los distorsiona cuando dice aceptarlos”, dice Uribe.

Añade que insistió en “que la concentración en sitio, con vigilancia para garantizar el cumplimiento de un cese de actividades criminales por parte de Farc, debe ser condición para reanudar negociaciones” y que repitió los argumentos de sus “observaciones a los documentos firmados con Farc en La Habana”.

Publicidad

En la conversación, Uribe expresó, además, a De la Calle su “adolorida extrañeza por su participación desorientadora en la campaña presidencial de 2014”.

Publicidad

Insiste el senador Uribe en “la necesidad del alivio judicial a miembros de las Fuerzas Armadas, sin impunidad, sin que dependa de un previo acuerdo con el terrorismo, ni de la justicia transicional, no requerida por la histórica transparencia democrática de nuestra institución armada”.

Además, señala la comunicación que Uribe pidió a De la Calle “una reflexión sobre la anunciada Reforma Constitucional para incorporar con velocidad lo acordado con Farc” pues cree que esta es una “peligrosa sustitución constitucional que no puede aprobar el Congreso por cuanto es competencia exclusiva de la ciudadanía. Reforma que evitará cárcel y dará elegibilidad política a cabecillas del terrorismo, responsables de acciones como Bojayá o el Nogal”.

Publicidad

“No entendemos por qué el Gobierno dice que le interesa el diálogo si la única opción que permite es que declaremos adhesión a sus acuerdos con Farc”, finaliza.

Publicidad

Esta es la comunicación publicada por el senador Uribe:

Conversación con el Gobierno: Adherir es la opción que nos permiten

Publicidad

Por el deber que sentimos con la ciudadanía acudimos a dialogar con el doctor Humberto De La Calle y el Ministro de Defensa doctor Luis Carlos Villegas.

Publicidad

No obstante el diálogo respetuoso, que incluso nos permitió el atrevimiento de expresar al doctor De La Calle nuestra adolorida extrañeza por su participación desorientadora en la campaña presidencial de 2014, llegamos a la conclusión que el Gobierno no recibe argumentos, o los distorsiona cuando dice aceptarlos. En efecto, repetimos que la concentración en sitio, con vigilancia para garantizar el cumplimiento de un cese de actividades criminales por parte de FARC, debe ser condición para reanudar negociaciones. Insistimos en la necesidad del alivio judicial a miembros de las Fuerzas Armadas, sin impunidad, sin que dependa de un previo acuerdo con el terrorismo, ni de la justicia transicional, no requerida por la histórica transparencia democrática de nuestra institución armada. Repetimos los argumentos de nuestras observaciones a los documentos firmados con FARC en La Habana.

Le pedimos al doctor De La Calle una reflexión sobre la anunciada Reforma Constitucional para incorporar con velocidad lo acordado con FARC. Creemos que es una peligrosa sustitución constitucional que no puede aprobar el Congreso por cuanto es competencia exclusiva de la ciudadanía. Reforma que evitará cárcel y dará elegibilidad política a cabecillas del terrorismo, responsables de acciones como Bojayá o el Nogal. Reforma que eludirá o hará nula la refrendación popular, sobre la cual el Gobierno ha hecho evidente su temor a los requisitos actuales sobre mecanismos de participación directa de los ciudadanos.

Publicidad

Esa Reforma será un golpe de estado a los derechos del pueblo y a las reglas que garantizan la seriedad de la democracia.

Publicidad

No entendemos por qué el Gobierno dice que le interesa el diálogo si la única opción que permite es que declaremos adhesión a sus acuerdos con FARC.

Álvaro Uribe Vélez

Publicidad

Bogotá, Septiembre 10 de 2015