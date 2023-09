Lafaurie suspende visitas a ganaderos para que vendan tierras tras decreto de movilización campesina

El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, anunció en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que suspende sus visita a los ganaderos en las que los invitaba a vende sus tierras al Gobierno nacional luego de conocerse el polémico borrador de decreto que invita a la movilización campesina.

"En los temas estos de tierra, por lo menos, sí pienso hacer una pausa", dijo Lafaurie en relación a su labor entre el Gobierno y el campesinado, alegando que quiere evitar después que los ganaderos lo responsabilicen de haberlos metido "en un lío" firmando el acuerdo que pretende estimular el Gobierno.

Antes, además, el presidente Gustavo Petro, a través de un trino, había pedido a Fedegan aclarar si era de su autoría un comunicado difundido por cadenas de Whatsapp en el que invitaba a "estar prevenidos y no olvidar que las brigadas solidarias ganaderas", señaladas por Petro como paramilitares, "deben ser el apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada".

"Yo sí escribí eso, si el presidente está preguntando. Yo no me escondo, tengo unas responsabilidades muy altas con el sector rural", señaló Lafaurie en Mañanas Blu, como respuesta al presidente Petro, recordando que fue el directivo de Fedegan el "único" que se opuso, "de manera radical, a los acuerdos que se firmaron finalmente con las Farc".

El directivo de Fedegan explicó que su pronunciamiento, contra la propuesta de decreto, se da "por que entendía que esa era una causa del Gobierno" y por que le parecía que "había que doblar la página y, si el Gobierno quería realmente hacer una reforma agraria a fondo como la ofreció a sus electores, por que uno tenía que oponerse".

Según Lafaurie, "no es una muy buena idea lo que están proponiendo desde el Gobierno" y por eso aceptó, "de muy buena gana", cuando fue invitado por el senador Iván Cepeda al acuerdo agrario del Gobierno "que hoy en día tiene más de un millón y medio de hectáreas para comprar".

El directivo de Fedegan no dudó en recordar lo sucedido en Los Pozos, donde los "campesinos terminaron siendo instrumentalizados y degollaron a un Policía del ESMAD". Por eso, dijo, su mensaje criticado por el presidente Petro, con el cual, no está invitando al paramilitarismo: "Ya ese debate lo dimos, ese tipo de brigadas cuántas soluciones no dio en el territorio", afirmó.

"Petro no me puede venir a cuestionar y menos señalar de paramilitar, (por que) además, me invitó a las mesas de negociaciones con el ELN", zanjó Lafaurie, recordando su trayectoria, con la que le ha "tocado vivir directamente todas las contingencias" de hace más de 60 años.