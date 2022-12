Lamentándome no me van a salir los pies: cabo que perdió piernas por mina

Blu Radio conoció en primicia el conmovedor relato del cabo primero Edward Orlando Ávila Ramírez, quien perdió sus dos piernas luego de pisar una mina antipersona instalada por guerrilleros de ELN en el municipio de Convención en el Norte de Santander, mientras construían un parque infantil.

Así narró el momento de los hechos el cabo Ávila, quien precisamente este jueves está cumpliendo años.

“Esa mañana me levanté a las 5:00 de la mañana, consumimos los desayunos, a las 6:30 salimos hacia el punto en que se estaba instalando el parque. En esa edificación desafortunadamente pasó ya lo que sabemos y afortunadamente estoy acá, ese es el precio que debemos pagar nosotros muchas veces por ser parte de ese conflicto armado y no me arrepiento. El conflicto armado no solo nos involucra a nosotros, pero estos criminales no quieren entender. A mí lamentándome no me van a salir otra vez los pies, esforzarme en mi rehabilitación y ya los días me irán diciendo qué otro curso le debo dar, lógicamente ya no va a ser lo mismo”, manifestó.

Por estos hechos, el Ejército Nacional investiga el paradero de estos guerrilleros que no solo están instalando este tipo de artefactos en zonas rurales sino al interior de los municipios.