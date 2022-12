Las desgarradoras cartas que menores del Bronx escribían a sus padres 

Son dos cartas las que están circulando en redes sociales, una de un hijo a su madre, y la otra de una madre a su hija, que han conmovido a miles de personas mostrando la dura realidad que se vivía en la zona.



En la primera carta, un menor le dice a su progenitora que le “hace mucha falta” y le pide perdón por todos los sufrimientos que le “hice pasar que apenas acá es cuando me he arrepentido y me causa mucha frustración e impotencia porque ya es muy tarde”.

Publicidad



En la segunda carta, una madre le escribe a su hija pidiéndole perdón por “todo lo que la he hecho pasar, la quiero, la pienso, la extraño, me hacen muchísima falta, siempre juntos”.



Las cartas fueron halladas en una de las casas del Bronx que fueron allanadas por las autoridades el pasado fin de semana.

Pero no son las únicas, incluso en las mismas paredes de las viviendas aparecen fotografías pegadas de las familias de quienes habitaban en el temido sector.

Publicidad

Para las autoridades del Distrito es importante, aseguran, que los habitantes de calle del Bronx puedan reencontrarse con sus familias.

Publicidad

De otro lado, las autoridades revelaron un audio de los operativos que se llevaron a cabo para evidenciar las formas en las que se vendía la droga en el sector del Bronx.