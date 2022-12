Las irregularidades que encontró Contraloría en préstamo de BanAgrario a Navelena

BLU Radio tuvo acceso al informe de auditoría de 76 páginas entregado por la Contralora delegada de Gestión Pública, Martha Victoria Osorio a Luis Enrique Dussán, actual presidente del Banco Agrario, en el que explica en detalle los cinco hallazgos sobre posibles irregularidades fiscales y disciplinarias en las que incurrieron funcionarios de esa entidad que participaron en la entrega al consorcio Navelena, cuya mayoría accionaria pertenece a Odebrecht, de un crédito por 120 mil millones de pesos, para apalancar el fallido proyecto para mejorar la navegabilidad del río Magdalena.



Hallazgo 1



Se ocupa de las posibles irregularidades en la entrega de dos créditos por 120 mil millones de pesos del Banco Agrario a Navelena.



En esta parte de la auditoría, llaman la atención entre otras cosas que concluye que "Navelena SAS fue creada exclusivamente para desarrollar el objeto del contrato APP 01 de 2014 suscrito con Cormagdalena, cuyo objeto principal es la Recuperación de la Navegabilidad por el río Magdalena".



Adicionalmente, según el informe, todos los involucrados tenían claro que los recursos de Navelena, incluyendo los destinados al pago de los créditos, provendrían principalmente de "los recursos que se proyectaban recibir en virtud de la ejecución del referido contrato".



Otro punto crucial dentro de la investigación es que según la Contraloría, "para la fecha de aprobación y desembolso de las mencionadas obligaciones, Navelena SAS contaba con un patrimonio neto de 600 millones de pesos", lo cual deja dudas sobre si tenía el suficiente músculo financiero para responder por un crédito por 120 mil millones de pesos.



La Contraloría además pone de presente como contexto de lo que debían saber los directivos del Banco Agrario al momento de aprobar el multimillonario crédito a Navelena, que "desde el 20 de junio de 2015 era de público conocimiento que cinco directivos de la organización Odebrecht habían sido detenidos por la Policía Federal del Brasil, dentro del proceso denominado Lava Jato".



Para los auditores es claro que en la fecha de aprobación de los créditos, todo esto era conocido por el Banco Agrario y además se había "identificado y advertido como un riesgo reputaciones por algunos funcionarios del BAC que intervinieron en el estudio y en el análisis del crédito".



Según dicen los peritos, era perfectamente posible "avizorar dificultades para la consecución del crédito senior o sindicado por parte de Navelena SAS y con ello, el posible incumplimiento de la obligación en el plazo pactado".



Lo que viene es una carga de profundidad de la Contraloría, que dice que a pesar de todas estas advertencias, "El Banco Agrario desestimó y/o subvalora los riesgos a los que se exponía, de llegar a ejecutar la operación de crédito con Navelena SAS, pues aprobó y desembolsó el crédito sobre una expectativa incierta de flujo de caja".



La Contraloría además advierte que "no se valoró adecuadamente en el estudio de crédito las alertas presentadas por el vicepresidente de riesgos, el 9 de noviembre de 2015, a la Presidencia del Banco Agrario y a las vicepresidencias de crédito y cartera".



La parte que sigue es clave:



Señala la auditoría que "una vez vencido el término para el pago de las obligaciones por parte de Navelena SAS esta sociedad no canceló el valor de las mismas, razón por la cual el Banco Agrario pretendió hacer efectiva la garantía y efectuó la reclamación ante la fiduciaria para el pago del crédito a través de la materialización de los certificados de garantía".



Y ahí viene una parte crítica de la historia: "encontrando que la Fiduciaria de Occidente informó mediante oficios del 23 de diciembre de 2016 y 6 de enero de 2017, la inexistencia de los recursos en la subcuenta fuente de pago, por lo que no era posible atender de manera inmediata la amortización de las obligaciones vencidas".



Y agrega que "el saldo de la subcuenta garantía de los créditos es $0 y las condiciones para la liberación de los recursos que la alimentan, a la fecha, son inexistentes".



Para la Contraloría, todos estos hechos ocasionan un detrimento patrimonial de $135.805.158.900, lo cual lleva a señalar que este hallazgo tiene una presunta incidencia fiscal y disciplinaria.



Sobre ese punto, el Banco Agrario responde que no se incurrió en irregularidades y llama la atención un párrafo que señala que la reputación moral de Navelena y su afectación por cuenta del escándalo Odebrecht en Brasil, fueron evaluados por el Comité Directivo Nacional de Crédito y por el Comité de Crédito de la Junta Directiva.



Y agrega el acta 166 que dice: " queda claro que ni el proyecto de navegabilidad, ni la constructora en Colombia estarían afectados por el proceso en Brasil, al ser absolutamente diferentes en los directivos y ex empleados en la empresa en Brasil, los conceptos con los que contamos y se encuentran a disposición de quien quiera consultarlos son de Jaime Bernal Cuéllar, Jaime Lombana Villalba, Arrieta Mantilla y Ricardo Hoyos Duque".



Hallazgo 2



Es un asunto más técnico que tiene que ver con el destino del crédito por 120 mil millones de pesos que otorgó el Banco Agrario a Navelena.



Después de un análisis contable detallado, la Contraloría revela que parte del crédito fue para cancelar las obligaciones financieras de Navelena con el Banco de Occidente, con el fin de que ese banco redujera "su exposición de riesgo crediticio" y no para adelantar la construcción de obra alguna.