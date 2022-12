Las mujeres no son aptas para hablar de fútbol: Sinisa Mihajlovic

"No soy racista (sic), pero opino que las mujeres no deberían hablar de fútbol. No son aptas", dijo el director técnico a la modelo Melissa Satta, novia del futbolista Kevin-Prince Boateng, quien había criticado su estilo de juego.



De inmediato, las redes sociales no se hicieron esperar y reventaron contra el serbio por considerar machistas las declaraciones.