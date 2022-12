Las mujeres toman la palabra sobre la reforma política: Mañanas Blu 14 de diciembre del 2022

Este jueves, en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Luis Alfonso Agudelo, representante de Asociación de Trabajadores Informales de Colombia (ASTICO) habló sobre el proceso para el aumento al salario mínimo: “La informalidad no está sujeta al salario mínimo”, dijo.

“La informalidad es tan grave que reduce la competitividad de las empresas”, agregó.

El vocero aseguró que los trabajadores informales , al no depender del alza del salario mínimo, deben ‘rebuscarse el pan de cada día’.

En el tema central, tres mujeres congresistas expresaron su opinión sobre la reforma política y el tema de la equidad de género.

“Yo no me le debo al proyecto político del Pacto Histórico, yo me le debo a la ciudadanía” aseguró senadora Katherine Miranda.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara , aseguró que la equidad de género es un sofisma en la reforma política. “En las listas cerradas, que es donde la gente no puede elegir por quién vota, ahora lo que están diciendo a los congresistas es ‘ustedes van a ser los que encabezan esa lista para 2026. "Lamentablemente creo que el Pacto Histórico ha olvidado cómo era ser minoría”, sostuvo la congresista.

“Los partidos que hoy están en el poder, que antes eran minoría, van a tener la mayor capacidad de tracción para candidatos que quieren salir de sus partidos”. , opinó la representante Catherine Juviano.