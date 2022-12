Las obras de ampliación del Canal no se van a parar: canciller de Panamá

de Panamá que dio un ultimátum de 21 días para que las autoridades gestoras respondan a su petición de un pago mil 600 millones de dólares de sobrecostos.

El canciller aseguró que el Gobierno no tiene problemas de dinero y que incluso ya se le “hizo un pago anticipado al consorcio por lo que no estamos dispuestos a sacar un centavo más para darle”.

Agregó que el problema de la compañía es que no “tiene una capacidad crediticia” lo cual no es “un problema de Panamá pues nosotros no somos los usuarios”; aseguró que el consorcio era el encargado de todos los detalles de la obra y lo que incluye la misma, “no pueden venir a hacer las cosas a la mitad”.

Núñez Fábrega afirmó que si la empresa no está dispuesta a continuar con las obras, la autoridad del Canal de Panamá “está en capacidad de retomarlas y terminarlas, nosotros tenemos la capacidad y las herramientas para hacerlo”.

Además, aseguró que en caso que el consorcio continúe con el ultimátum y suspendan las obras “hay un bono establecido de garantía de 600 millones de dólares, con eso y con la experiencia que tenemos, podemos terminarlo”.

El Ultimátum

El consorcio internacional encargado de las obras de ampliación del canal de Panamá advirtió este jueves que mantenía el ultimátum de 21 días para que las autoridades gestoras del canal respondan a su petición de un pago suplementario de 1.600 millones de dólares.

La constructora española Sacyr, que dirige el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), dijo en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española que "procederá a la suspensión de los trabajos si los incumplimientos denunciados no son remediados dentro del periodo de preaviso".

Este periodo es de 21 días, indicó un comunicado de GUPC del 30 de diciembre publicado por la prensa panameña.

El administrador del canal, Jorge Quijano, había rechazado el miércoles en un comunicado esta petición "destinada únicamente a forzarnos a negociar fuera de los términos del contrato".

El consorcio GUPC S.A. participan Sacyr, la firma italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.

"GUPC ha presentado fundadas reclamaciones en relación con los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles", escribió Sacyr este jueves.

En su comunicado, el grupo español denuncia "incumplimientos graves" en el contrato por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y afirma que "GUPC ha venido desarrollando continuados esfuerzos para que estas reclamaciones, cuyo importe global asciende a la fecha a unos 1.625 millones de dólares estadounidenses (unos 1.183 millones de euros), fueran atendidas por la ACP a medida que han ido surgiendo".

"GUPC mantiene abierta la interlocución con la Autoridad del Canal de Panamá para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin al actual desequilibrio contractual", afirma la empresa española.

Sacyr sufría un duro castigo el jueves en la bolsa Bolsa de Madrid, donde después de una caída inicial de 18%, la acción perdía a las 09H30 GMT un 8,97%, hasta 3,429 euros, en un mercado que evolucionaba en baja de sólo 0,38%.

La ampliación del canal de Panamá pretende permitir el paso de navíos que transporten hasta 12.000 contenedores, el triple de la carga posible actualmente.

Los trabajos, que tienen un costo total de 5.200 millones dólares, 3.200 de ellos para GUPC, comenzaron en 2009 y está previsto que terminen en octubre de 2014, pero llevan un retraso de nueve meses.

GUPC reclama desde hace un año el pago de 1.600 millones de dólares más que atribuye a los retrasos en las obras.

Al principio del contrato se produjo un retraso de cuatro meses, y la autoridad del canal consideró que el cemento que GUPC pensaba utilizar era de mala calidad y no permitiría que la obra pudiera durar al menos cien años, como el canal actual.

Con AFP.