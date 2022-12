Las preguntas por responder de las investigaciones del holocausto de Palacio

Hace casi 32 años el país vivió uno de sus momentos más dolorosos: el holocausto del Palacio de Justicia, una herida que no cierra porque, entre otras cosas, no se han podido determinar con claridad las circunstancias exactas y autores directos intelectuales de crímenes que se cometieron en esa fecha.

Por eso es importante que la Fiscalía continúe con las investigaciones y llegue al fondo de los hechos para decirle al país, ahora en época de reconciliación, quién ordenó la desaparición de personas durante el holocausto.

Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, quien trabajaba como mesero de la cafetería del Palacio de Justicia y cuyos restos fueron hallados hace poco en una tumba cambiada de la ciudad de Barranquilla.

Pilar admitió que “fue gratificante encontrar alguien que por 32 años has estado buscando”, pero quiso dejar en claro que “ni fue la Fiscalía, ni Medicina Legal ni por parte del Estado que encontramos estos restos, sino la familia del magistrado auxiliar Andrade decidió exhumar a su familiar, como ha pasado con la mayoría de familiares nuestros que no vamos a obtener respuesta por parte del Estado colombiano”.

Contó también que los restos de Héctor Jaime albergan aún muchas preguntas sin respuesta, pues fueron encontrados en el patio segundo, donde no hubo incendio, pero no tienen platino en una mano en que él llevaba incrustado ese elemento, además de faltar las piernas y parte del cráneo, por lo demás, “totalmente incinerado en un patio en que no hubo incendio”.

Juan Francisco Lanao Anzola, hijo de Gloria Anzola de Lanao otra víctima del holocausto, contó que el caso de su madre sigue a la expectativa de los avances en las investigaciones.

“Es triste ver que cada vez se confirma más la sentencia por la que han condenado al Estado colombiano, que se manipuló la escena de los hechos para ocultar los crímenes. Ante hoy en este contexto, que hablamos de paz, no hay responsables condenados ni un esclarecimiento de qué pasó con las víctimas (…) Prácticamente yo tengo la misma edad del caso y veo que la posibilidad de encontrar a mi madre está oculta por todos estos crímenes”, narró Juan Francisco.

Añadió que no hay ningún indicio de su madre, hecho que califica de “desconsolador”, pues “cuando estamos las esperanzas en construir, como dicen, una paz estable y duradera centrada en las víctimas, la verdad es que los derechos no se cumplen por mala voluntad”.

Por último René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés, cajera de la cafetería del Palacio de Justicia, dijo en los micrófonos de Blu Radio que tras el hallazgo de algunos fragmentos de los restos de su familiar en un cementerio en el norte de Bogotá revueltos en la tumba de Marina Isabel Ferrer de Velásquez, “no ha pasado mayor cosa”.

Denuncia Guarín que un año después y luego de que él mismo lo pidiera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ha habido mayores avances en el informe pericial técnico de su hermana, cuyo cuerpo fue movido “para hacerla parecer como una persona muerta en el incendio del cuarto piso del Palacio de Justicia”.

Explica que “el dictamen pericial técnico sobre la muerte de Cristina afirma que mi hermana recibió por lo menos cuatro disparos”, por lo que califica el hecho como un “incumplimiento estatal de la sentencia de la corte”.

Y es que la Fiscalía General, según cuenta Guarín, “dejó el caso sin fiscal a cargo durante cuatro meses y solo por una tutela que puso Pilar se designó un juez la semana pasada”.