Leonidas Bustos nuevamente recusa al representante investigador

El exmagistrado Leonidas Bustos denuncia la existencia de dos videos en los que el representante investigador, Edward Rodríguez, difunde opiniones sobre el proceso en un acto que lo inhabilitaría para seguir con el caso.



“Me he visto en la necesidad, de recusar nuevamente al Representante Edward David Rodríguez Rodríguez, por cuanto que ha emitido opiniones por fuera del proceso, a través de su perfil político en Facebook ha exhibido dos videos".

"En uno me muestra como corrupto, cuando es precisamente los supuestos actos de corrupción los que debe demostrar o negar la Comisión de Investigación; en el segundo, demuestra un desprecio absoluto por el debido proceso, por los derechos fundamentales y ante una pregunta del periodista, del que por qué no me ha capturado dice: lamentablemente, no tengo esa competencia, lo que demuestra que si la hubiese tenido, ya hubiese ordenado mi captura, sin haber hecho ninguna clase de investigación”, dice el exmagistrado.

Bustos exige a los integrantes de la comisión de investigación que respeten sus derechos y garantías fundamentales.