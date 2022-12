Leopoldo López tiene el derecho a votar: Lilian Tintori

“Leopoldo López tiene derecho a votar. Le quieren violar otro de sus derechos”, expresó. (Vea también: Invitamos a votar sin miedo: expresidentes que acompañan comicios en Venezuela ).

Por su parte, el abogado Juan Carlos Gutiérrez presentó en un tribunal de Caracas una petición en dicho sentido, argumentando que López "no se encuentra inhabilitado políticamente, pues su sentencia no ha sido ejecutada por no encontrarse definitivamente firme".

La defensa de uno de los principales "presos políticos" de Venezuela, condición negada por la Justicia y el Gobierno, recurrió el 16 de octubre la sentencia que le condenó en septiembre a 13 años, nueve meses, siete días y 12 horas de prisión.

Con EFE.