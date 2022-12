Ley vs. caridad: historia de disfraces para niños con cáncer que Dian decomisó

Halloween a causa de la Dian.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales decomisó en el aeropuerto Eldorado 37 disfraces, siete máscaras, siete gorros, tres pelucas y 10 zapatos conseguidos como donación por una pareja en Dallas, Estados Unidos. La institución argumentó que las donaciones deben pagar impuestos y presentar documentos, a una semana de la celebración del día de los niños.

Pilar Serrano, directora de la Fundación Sanar, que ha recogido 500 millones de tapas para su financiación, contó que fue su hermana la que llegó el 10 de octubre con cinco cajas de disfraces, las cuales decomisaron por no tener factura de compra. Como se argumentó ser una donación, la Dian pidió un certificado de donación que, desde luego, no existía.

“La Dian tiene los disfraces y mis niños a la espera de una respuesta. Fue una cosa que salió del corazón”.

Serrano afirmó que no tiene recursos para nacionalizar sus disfraces porque la Fundación Sanar vive de la caridad. “Es muy triste que nunca podamos recibir nada del exterior porque no tenemos cómo pagar”, afirmó.

Por su parte, Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, explicó a su vez en Blu Radio que el problema, legal y de procedimiento, obedece a las inspecciones de la aduana. “Los viajeros solo pueden ingresar al país con productos personales hasta 1.500 dólares en un viaje corto sin pagar impuestos. En Colombia hay una legislación que dicta que la ropa usada es un desperdicio sólido que puede contener patógenos y necesita licencias previas”, manifestó el funcionario.

A eso agregó que “indistintamente de lo loable de su objetivo debe cumplir con controles que todos los países los tienen, hay procedimientos y hay que defender a la ciudadanía”. Ortega adujo también que no había forma de saber que los disfraces eran para la Fundación Sanar.

“Yo les pago el IVA si ese es el problema, pero no me pidan que me salte los conductos porque yo soy un funcionario público, las normas dicen que toda importación usada requieran licencia previa”, concluyó.

A la tesis del director de la Dian, Pilar Serrano respondió que la fiesta programada para este viernes no se podrá hacer con esos drisfraces pues no tienen documentos para soportar la donación o la compra. “Si esto no le movió el corazón a nadie estamos perdidos en Colombia”, lamentó.

De todas formas, Serrano rechazó ayuda ciudadana porque ya consiguió los disfraces en Cúcuta gracias a la empresa privada, “habrá fiesta sí o sí”.