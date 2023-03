Hablar de libertad y orden no es ningún golpe de Estado: presidente de Federación de Departamentos

Gobernadores de unos 18 de los 32 departamentos del país publicaron este lunes en sus redes sociales la frase " libertad y orden ", que acompañaron con la imagen del escudo del país, ante los problemas de orden público que han vivido algunas regiones.

El mensaje, inicialmente del Roberto Jaramillo, gobernador del Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), se viralizó, se volvió tendencia y a esta se subieron políticos de oposición.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Jaramillo dijo que los gobernadores quieren un país en libertad, pero con orden, aunque aclaró que no es un mensaje de oposición y menos de golpe de Estado.

“Esto no es un mensaje de oposición, no es ningún golpe de Estado. Queremos un país en libertad, pero un país con orden. No es un mensaje de agresión (…) Es un mensaje en el que estamos diciendo que están pasando cosas delicadas en las regiones.

El gobernador manifestó que el mensaje no tenía otra intención que la de alertar, entre otras cosas, sobre el cese bilateral con el Clan del Golfo y la necesidad de imponer el orden constitucional.

Uno de los que habló de “golpe de Estado” por la tendencia fue el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien utilizó el término “golpe de Estado blando” para referirse a los mensajes.

“Elsa Noguera ¿por qué durante el Gobierno de las 300 masacres, más de mil líderes sociales asesinados, persecución a la oposición ud nunca dijo: ¿Libertad y orden? ¿Se suma ud al golpe de estado blando? O distrae la atención porque sabe que Aida Merlano mandará sus jefes a la cárcel?”, escribió.

Elsa Noguera ¿por qué durante el gobierno de las 300 masacres, más de mil líderes sociales asesinados, persecución a la oposición ud nunca dijo: Libertad y orden?

¿Se suma ud al golpe de estado blando?

O distrae la atención porq sabe q Aida Merlano mandará sus jefes a la cárcel? https://t.co/7PXcvYcnwa — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 21, 2023

En el Meta las disidencias siguen sin Dios ni ley

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, en diálogo con Mañanas Blu, también dijo que la alusión a “libertad y orden” no es un golpe de Estado y describió la difícil situación que atraviesa su departamento, por cuenta del actuar de las disidencias de las Farc

“Lo he denunciado públicamente muchas veces: las disidencias de las Farc, que firmaron un cese de hostilidades con el Gobierno, no lo están cumpliendo. Aquí siguen secuestrando, extorsionando, están enterrando nuevamente minas antipersonas, siguen como Pedro por su Casa. Sin Dios ni ley. Esa es una de mis motivaciones para pedir libertad y orden”, enfatizó el funcionario.

Zuluaga dijo que en el país “están pasando cosas” y esconderlo no soluciona nada, por el contrario: “Decir que es culpa del Gobierno tampoco lo soluciona. Lo que queremos es trabajar con libertad, con orden, con autoridad, para corregir esto que está pasando”.