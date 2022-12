Líder social denuncia que Ejército la atacó y mató a su escolta

La líder social araucana Yolanda González García, habló en Mañanas BLU sobre los hechos en la que un escolta suyo murió como consecuencia de una acción de miembros del Ejército en la vía que comunica Saravena con Pamplona (Norte de Santander).

Lea también: Unos 250 hombres buscan a líder arrocero secuestrado en La Guajira

Publicidad

“De repente me salieron unos hombres del Ejército a la carretera. Hicieron el pare y el conductor paró, frenó. Empezaron a decir que nos bajáramos del vehículo. El escolta sacó el carné, se identificó, les dijo que él venía armado porque era escolta, que venía con la protegida. No lo escucharon, empezaron a gritar que ‘bájense del vehículo’ y nos tenían encañonados. Había muchos hombres que nos estaban encañonados”, declaró.

“Me bajé del carro y apenas me bajé un soldado me dijo: ‘levante los brazos, levante las manos’. Cuando levanté las manos empezaron a disparar inmediatamente, sin decirme nada.“Solo me dispararon y ya. Solo me bajé yo, mi escolta no se bajó, porque él estaba en el carro buscando el carné. El quedó muerto ahí, donde venía sentado. Lo que me dijeron es que el carro que estaban buscando era blanco, no tiene nada que ver con mi carro [que era rojo]”, declaró.

La Alianza Social Independiente (ASI), colectividad a la que pertenece González García , rechazó y lamentó lo ocurrido e hizo un llamado al Gobierno para proteger la vida de los lideres sociales y políticos del país.

“Es lamentable lo que está pasando en este país, es lamentable que nos sigamos matando, que nos sigan matando a los líderes sociales y que el Gobierno no esté haciendo nada para salvaguardar la vida de los líderes, no solo de la ASI, si no de los líderes sociales de todo el país”, dijo la presidenta del Partido ASI, Berenice Bedoya.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa, en Mañanas BLU:

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.