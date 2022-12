Líderes de opinión rechazan tutela de fiscal contra María Jimena Duzán

Luego de la tutela que interpuso el fiscal Daniel Hernández contra María Jimena Duzán por su columna de opinión en Revista Semana sobre el caso Odebrecht, varios líderes de opinión y directores de medios levantaron su voz de protesta a lo que consideran un acto que va en contravía de los derechos de los comunicadores.

“Imagínese que si uno termina convirtiendo la opinión en un delito. La opinión de un fiscal es investigar, no entutelar a periodistas”, señaló María Jimena en diálogo con Blu Radio, señalando que “no duda”, que el hecho de interponer esta.

Ante esto, Diana Calderón, directora del servicio informativo de Caracol Radio, señaló que la postura de la Fiscalía es inadmisible.

“Declaro absolutamente inadmisible, censurable, perfectamente absurdo que la Fiscalía no se ocupe de lo que tiene que hacer que es la investigación, y contrario a eso busque acallar cualquier voz en lo que tiene que ver con libertad de expresión, con denuncia, como efectivamente es la columna de María Jimena Duzán”.

“Al ciudadano hay que decirle que lo que nosotros hacemos, precisamente, es lo que le garantiza es acceder a la información que es un derecho del ciudadano, y es un deber nuestro informar, pero también es un derecho acceder a la información, denunciarla, vigilar el poder. Eso es a lo que nos dedicamos. Para que esas audiencias, que son los ciudadanos, puedan tener los elementos suficientes para establecer posiciones, y lo que ha hecho la Fiscalía al tratar de evitar la información, es absolutamente censurable e inadmisible en el estado de derecho”, manifestó la comunicadora.

Por su parte, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, dice que es un acto que vulnera la libertad de expresión en Colombia.

“Esa decisión de la justicia en las últimas horas, es otro precedente contra la libertad de expresión, porque entonces ahora resulta que jueces y fiscales, cada vez que se sienten según ellos agredidos, atacados o vulnerados en sus derechos en las investigaciones, entonces acuden a acciones judiciales. Una cosa es la responsabilidad de un periodista que opina y que informa, que es apenas claro, y otra cosa es hacer este tipo de advertencias y prevenciones que cercenan y que vulneran la libertan de prensa y expresión en Colombia”, manifestó Vargas.

Para Juan Pablo Calvás, editor general de la W Radio, la Fiscalía debe respetar el trabajo del periodista y atender los llamados que se hacen en las investigaciones de los comunicadores.

"Sin duda que un investigador de la Fiscalía o un fiscal interponga una acción de tutela contra un periodista, no solamente representa un ejercicio donde existe un desequilibrio o desbalance evidente, sino que además, más que dedicarse a entutelar periodistas, lo que debería verificar el orden de la investigación, si se está avanzando o no en la línea sobre la línea que ha puesto el dedo o señalado la periodista María Jimena Duzán. No es cuestión de decirle no a las acciones judiciales, pero sí, que por lo menos desde la Fiscalía, se respete el trabajo del periodista, y cuando se llame la atención, no responden con acciones contra el periodista, y más bien mostrando cómo ha actuado este organismo judicial”.

A su vez, desde la Fundación para la Libertad de Prensa se sentó de nuevo una posición en contra de lo sucedido.

“Para la Flip resulta impresionante que un funcionario público que lleva un caso tan importante como el de Odebrecht, en la Fiscalía no sea tolerante a la crítica y en cambio pretenda a través de una acción judicial poner en palabras de María Jimena Duzán lo que piensa sobre este asunto”, dijo.

“Esperamos que el poder judicial no se preste para estas acciones de censura indirecta, creo que es mucho mejor que el fiscal responda públicamente sus desacuerdos y ante todo debemos proteger que el caso Odebrecht tenga un debate público, sano, vigoroso y plural”, señaló Pedro Vaca, director de la Flip en diálogo con Blu Radio.

Entre tanto, diferentes líderes de opinión en el país a través de redes sociales, han rechazado tajantemente la tutela y exigen respeto a los periodistas. “!Increíble! Toda mi solidaridad a @MJDuzan ante esta intimidante tutela de uno de los funcionarios más poderosos del país: se nota que el Fiscal General no la conoce, si cree que de forma conseguirá callarla”, señaló Daniel Samper Ospina.

A su vez, Daniel Coronell, rechazó tajantemente la tutela y aclaró que la voz de los periodistas de ninguna manera se puede callar. “Rechazo la tutela para silenciar a @MJDuzan. Su voz es determinante para que los ciudadanos sepan más y decidan mejor”, escribió en su cuenta de Twitter.

“#EstamosConMariaJimenaPorque es un símbolo del periodismo independiente y porque es una periodista valiente!”, escribió Alejandro Santos, director de Revista Semana, donde escribe la columnista semanalmente.

“Solidaridad total con @MJDuzan - La prensa no debe callar a punta de tutelas”, reaccionó Luís Carlos Vélez, director del programa matutino de La FM, mientras que Yolanda Ruíz, directora del servicio informativo de RCN Radio, escribió “Solidaridad con @MJDuzan . La entutelan por una columna. Ella dice que intentan "amordazarla pero no lo van a lograr". Judicializar a la prensa es una forma recurrente para intentar silenciar.”