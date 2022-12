Liquidación es necesaria para solución definitiva a caso SaludCoop: MinSalud

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, indicó que la medida de liquidar Saludcoop y transferir a los afiliados a Cafesalud, busca garantizar la atención de los pacientes y disminuir las deudas adquiridas por esta EPS.



“Los objetivos son garantizar la salud de los usuarios, minimizar la deuda, proteger a los trabajadores de la EPS y de la cooperativa y minimizar la participación del Estado”, dijo Gaviria.



El jefe de la cartera señaló que la con el préstamo realizado por el Fosyga a Cafesalud de 200 mil millones de pesos, se debe garantizar la operación de la EPS al vincular a más de 4 millones nuevos de usuarios provenientes de Saludcoop. (Lea aquí: Cuatro millones de usuarios pasarán a Cafesalud por liquidación de SaludCoop )



Quiebra y liquidación de Saludcoop



El ministro de Salud señaló que la intervención de Saludcoop se dio debido a las “incertidumbres “ que existían respecto al estado financiero de la EPS, lo que permitió conocer a ciencia cierta lo que estaba sucediendo con los dineros de la salud destinados a esta entidad.

Publicidad

“Cuando se intervino en su momento es porque existían muchas incertidumbres sobre el verdadero estado de la empresa, con la intervención esta realidad contable se ha hecho evidente (…) lo que ha hecho la intervención es garantizar las condiciones del paciente”, dijo Gaviria.

El ministro agregó que “es una estrategia para aliviar los problemas financieros del sector salud, que no solo incluye lo que estamos haciendo con Saludcoop sino lo que vamos a hacer con Caprecoom”.

Publicidad

¿Cómo se hace el traslado de usuarios de Saludcoop Cafesalud?

Publicidad

Gaviria indicó que lo primero que hay que hacer es enviar un “mensaje de tranquilidad” a los usuarios señalando que en el “cortísimo plazo” no van a experimentar ningún traumatismo y que en el “corto plazo” las condiciones de atención van a “mejorar sustancialmente”.

“Expedimos un decreto que le permite a la Superintendencia de Salud hacer un traslado en bloque; el 1 de diciembre van a ser trasladados 4.6 millones de usuarios a Cafesalud, los usuarios no tienen que hacer nada.

Publicidad

Garantía de atención

Publicidad

El ministro Gaviria dijo que los mismos médicos que estaban en Saludcoop van a estar en Cafesalud lo que según él “garantiza la atención”.

Sobre la libre elección, Gaviria aseguró que luego de 90 días los pacientes podrán decidir si siguen afiliados a Cafesalud o eligen afiliarse a una nueva entidad.

Publicidad

Atención en la misma red



De igual manera el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, indicó que los pacientes y usuarios serán atendidos por la misma red que venía prestando los diferentes servicios en Saludcoop.



Muñoz dio un parte de tranquilidad sobre la situación y agregó que no tendrían por qué presentarse alteraciones en el servicio.



“Parte de tranquilidad a los usuarios, la misma red que los venía atendiendo, los va a seguir atendiendo, no se van a reprogramar citas, ni nuevas autorizaciones. Lo hará Cafesalud y en términos generales, no debe haber complicaciones en el tema de salud” dijo Muñoz.



El funcionario agregó que un grupo de la Superintendencia estará las 24 horas en todas las regionales de Cafesalud para resolver cualquier inquietud.



Este es el comunicado emitido por elMinisterio de Salud y la Superintendencia de Salud



El Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, y el Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz Muñoz, anunciaron hoy el inicio del proceso de reorganización del grupo empresarial Saludcoop con la liquidación de la Entidad promotora de salud (EPS) Saludcoop, por lo que sus más de 4,6 millones de usuarios serán trasladados a la EPS Cafesalud a partir del próximo primero de diciembre.



“La liquidación de esta EPS es un paso necesario para darle solución definitiva al tema de Saludcoop. Esta es una estrategia que fue planteada con el objetivo primordial de: garantizar la atención de los usuarios, proteger de una posible quiebra a más de 4 mil prestadores y respetar los derechos laborales de los trabajadores, minimizando el uso de los recursos públicos.”, indicó Gaviria Uribe.

Publicidad

Los afiliados a Saludcoop EPS seguirán siendo atendidos en los mismos puntos de atención e IPS, toda vez que Cafesalud tiene contratos disponibles para garantizar los servicios a los usuarios.

En ese sentido, ninguna persona tendrá que realizar trámites ni incurrir en costos para su traslado a Cafesalud, pues se trata de un proceso automático que se dará sin traumatismos para los usuarios: Saludcoop seguirá prestando sus servicios hasta el 30 de noviembre y a partir del 1 de diciembre lo hará Cafesalud, dando continuidad en citas, procedimientos, autorizaciones y entrega de medicamentos.

Publicidad

Cómo se llegó al inicio de la liquidación Cafesalud EPS recibió desde la subcuenta de garantías del Fondo de Solidaridad y Garantías en Salud (Fosyga) recursos del orden de los 200 mil millones de pesos -a través de la emisión de unos bonos especiales llamados bocas- para garantizar suoperación y pagar parte de sus deudas actuales, en especial aquellas más antiguas, ya que la cartera corriente es cubierta con los recursos ordinarios que entran a la Entidad.

Publicidad

“Se trata de unos bonos convertibles en acciones emitidos por Cafesalud con los que el Gobierno va a garantizar que estos recursos sean retornados. Una vez se haya estabilizado la operación de Cafesalud, se debe buscar un oferente que cumpla con todas las condiciones establecidas por el Gobierno para dar continuidad a la prestación de los servicios en forma adecuada”, explicó Gaviria Uribe.

La EPS Saludcoop fue intervenida en mayo de 2011, cuando la Superintendencia identificó serias irregularidades, especialmente el desvío de recursos de la salud con fines distintos, así como problemas contables y financieros que en su momento pusieron en riesgo la prestación de los servicios de salud a sus afiliados.

Publicidad

Gaviria Uribe recordó que si no se hubiera intervenido Saludcoop, se hubiera puesto en riesgo la atención de siete millones de usuarios, lo que incluso hubiese llevado al colapso del sistema de salud. “La liquidación es un paso fundamental para llegar a la solución definitiva de este problema, que se dará una vez Cafesalud, la EPS que asumirá a los afiliados, sea adquirida por grupos sólidos y transparentes, como esperamos que ocurra”, dijo.

Publicidad

En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Salud designó como agente liquidador a Luis Leguizamón.

El manejo de los trabajadores y las deudas

Publicidad

En relación con la situación de los actuales trabajadores directos de la EPS –alrededor de 400 personas-, el Ministro Gaviria aseguró que les serán respetados sus derechos laborales. Algunos de ellos serán trasladados a Cafesalud, otros continuarán en la EPS Saludcoop en liquidación y otros serán cesados con todas las garantías.

Publicidad

Frente a las deudas de Saludcoop EPS con prestadores y proveedores, el agente liquidador anunciará en su momento cómo van a ser cubiertas esas obligaciones, procedimiento ajustado a las disposiciones legales. En la medida en que ingresen recursos por la venta de activos a la EPS en liquidación, esta irá cancelando sus obligaciones.

De llegar a presentar algún inconveniente con la atención, los usuarios pueden comunicarse con la Superintendencia Nacional de Salud a través de la línea telefónica 4837000 en Bogotá y desde el resto del país en la línea gratuita nacional 01 8000 513 700, así como al correo electrónico reclamossaludcoop@supersalud.gov.co.

Publicidad

Estas acciones serán complementadas con una vigilancia especial por parte de la Superintendencia tanto al liquidador de la EPS Saludcoop como a Cafesalud.