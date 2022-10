Llegó Cabify a Colombia, la empresa que sería competencia de Uber

Omar Calvo, presidente de Cabify, aseguró que el factor diferencial de la compañía frente a otros servicios como Uber es que es una empresa legal que cumple todas la reglas tanto laborales como del transporte público (Lea también: Lanzan aplicación para que taxistas compitan con Uber ).

Publicidad

“Nosotros no tenemos tarifas dinámicas, no funcionamos con tiempo, es decir que si el conductor decide llevar al pasajero por otra ruta y no está óptima por un tema de tráfico o, porque él lo decidió, el pasajero puede estar tranquilo que le va costar igual”, manifestó.

Cabify nació en 2011 en España y se estrena en Colombia con la categoría corporativa en la cual ya ha logrado concretar alianzas con más de 350 empresas del país (Lea también: Uber responde a petición de taxistas de imponer millonaria multa a sus usuarios ).

Publicidad

Bogotá es la primera ciudad en Colombia en la que opera Cabify y se espera que al finalizar 2016 la compañía se haya expandido a otras siete ciudades.