Llevaba 6 años siendo incómodo para El Colombiano: Yohir Akerman

El hasta hoy columnista del periódico antioqueño El Colombiano, Yohir Akerman, explicó en entrevista con Mañanas BLU de Blu Radio los motivos por los que fue despedido, después de que le publicaran su última columna en la que arrecia en críticas contra quienes se oponen a la adopción para parejas del mismo sexo.



“Llevo 6 años en El Colombiano siendo incómodo con mis posiciones”, comentó Akerman.



“Vengo causando polémica en sus páginas hace tiempo, llevo siendo incómodo hace un tiempo y esta es una manera en donde los directivos del periódico pueden salir de esta situación”, agregó.



El columnista contó que, por la última columna que escribió para El Colombiano, las directivas le pidieron cambiarla completamente, luego le insistieron en “bajarle el tono” a la misma, lo que finalmente él rechazó y les advirtió que si no la publicaban, presentaría su carta de renuncia.



Akerman agregó que lo que más le incomodó a las directivas del diario fue que escribió “dios” en minúsculas y que citó parajes de la Biblia para hacer críticas a la religión católica.



“Les molestaron dos temas particulares: el primero, que estaba poniendo la palabra Dios en minúsculas ante lo cual yo respondí que no tenía problema de ponerlo en mayúsculas. El segundo, que les parecía que iba a causar muchos problemas con los lectores la última frase que citaba directamente de la Biblia con lo que tiene que ver con los principios de esclavitud”, manifestó.



Textualmente, la columna dice:



“La Universidad de La Sabana y la Corte Constitucional deberían tener claro que seguir definiendo la homosexualidad como una enfermedad, o tratando a la comunidad LGBTI como anormales, basándose en la palabra de dios, es tan aberrado como defender la esclavitud, promover el castigo a muerte para los hijos, o pedir pedradas para las mujeres que pierdan su virginidad antes del matrimonio.



Todos esos conceptos están en la Biblia y, como la historia ha demostrado, en esos temas, dios estaba equivocado”.



Además, el columnista recordó que no solo hizo constantes críticas a la religión católica, sino al expresidente y ahora senador Álvaro Uribe.



“No solo por los temas de religió sino por los temas donde cuestiono los planteamientos del expresidente (Álvaro) Uribe y del Centro Democrático”, manifestó.



El escritor finalmente reveló que Ana Mercedes Gómez Ortiz, exdirectora del diario, hoy senadora del Centro Democrático, fue quien lo llevó cuando era la esposa de su padre.