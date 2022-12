“Lo de los diputados del Valle no debió ocurrir”: Pablo Catatumbo

Durante el foro ‘Cómo va la Paz’, realizado en el municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca, el senador Pablo Catatumbo pidió perdón a Daniel Hoyos, candidato a la Asamblea de Valle por el partido Colombia Renaciente y sobrino de Jairo Javier Hoyos, uno de los 11 diputados asesinados por las Farc hace doce años.

“Lo de los diputados no debió ocurrir. No quiero dar justificación, pero ellos estaban bajo nuestra responsabilidad. Yo no estaba ahí, yo no tuve nada que ver con eso, pero como comandante de las Farc asumo esa responsabilidad. Me avergüenza, esos no son los principios que nos inspiraron, lamentablemente pasó. Lo único que te puedo decir es perdón”, dijo Catatumbo, con voz entrecortada.

Como respuesta, Daniel Hoyos se acercó y lo abrazó, como símbolo de reconciliación.

“Y es que al final del camino a nosotros lo único que nos motiva es el perdón y la reconciliación. Para nosotros la rabia y el odio no nos lleva a ningún lado, la rabia y el rencor no hará sobrevivir a nuestro familiar, pero la paz y el perdón si genera transformación de sociedad”, expresó Hoyos, quien participó en este foro en su calidad de víctima, y también es primo del actual representante a la Cámara por el Valle del Cauca John Jairo Hoyos, hijo del exdiputado asesinado.

En abril de 2019 se cumplieron 17 años del secuestro de doce diputados en la ciudad de Cali. La guerrilla de las Farc tuvo retenidos a Rufino Varela, Carlos Barragán, Jairo Javier Hoyos Salcedo, Alberto Quintero Herrera, Juan Carlos Narváez, Edinson Pérez, Nacianceno Orozco, Carlos Charry, Francisco Giraldo, Ramiro Echeverry, Héctor Arismendy y Sigifredo López durante cinco años. Este último es el único sobreviviente del posterior asesinato cometido por las Farc.

