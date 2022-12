"Lo desmiento, es un mentiroso a carta cabal": Granda le responde al canciller

El exjefe guerillerro Rodrigo Granda reiteró que su compromiso con la paz es y será concreto y firme. Aseguró que no ha sostenido reuniones con los desertores del acuerdo.

"Al canciller le respondo que no debió ser tan irresponsable y apresurado", dijo a Blu Radio el excomandante de las Farc Rodrigo Granda, luego de las declaraciones del canciller Carlos Holmes Trujillo, en las que señaló ante la OEA, que el exguerrillero había visitado de manera clandestina a Venezuela del 17 al 25 de octubre de 2018.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Según Granda, de existir "estas inconformidades debieron haberse tramitado ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, pero ya recurrir a la calumnia, eso no es correcto".

A la pregunta de Blu Radio sobre la certeza de las declaraciones del Gobierno, el exguerrillero respondió: "lo desmiento, además es un mentiroso a carta cabal. Ahí están los permisos que solicité a la JEP con el itinerario que he ido a cumplir allá. Está toda la situación de los videos en los actos públicos en que he participado. No solamente en el Guárico y en las universidades, si no también ahora en el reciente Foro de Sao Paulo".

Granda reiteró que "es un hombre de palabra" y no dejará que se desvíe la atención sobre su compromiso con la paz y la reincorporación.

Publicidad

Así mismo, el militante del partido Farc, dijo que los "

están poniendo en la picota pública".

"

Finalmente, Granda manifestó que el partido Farc recibió las declaraciones "con estupor”.

Publicidad

"Esto es absolutamente peligroso, dañino, irresponsable y temerario", añadieron.

Después de una reunión esta tarde en la sede del partido, la Farc emitirá un pronunciamiento en conjunto tras lo sucedido en la OEA.

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.

Publicidad