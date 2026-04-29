Lo que debe saber sobre el nuevo diseño y la expedición del pasaporte en Colombia

A partir de mañana, el país experimentará un cambio fundamental en el proceso de expedición de sus pasaportes, marcando el fin oficial del contrato con la firma Thomas Greg & Sons. Aunque el documento mantendrá su característico color vinotinto para la categoría ordinaria, el nuevo modelo introduce cambios significativos tanto en su estética como en su infraestructura tecnológica y logística.



Diseño y tecnología: Las mariposas de Gabo llegan al documento

El nuevo pasaporte no solo busca renovar la imagen del país, sino fortalecer la seguridad del documento. Según Uberney Marín Villada, jefe de la oficina jurídica de la Cancillería, el documento "tiene una nueva concepción a nivel tecnológico, tiene un chip incorporado".

En cuanto al diseño, uno de los elementos más comentados es la inclusión de mariposas amarillas, un guiño a la obra de Gabriel García Márquez. Marín aclaró que estas "están incorporadas dentro de lo que son las páginas y no son observables a primera vista".

Además, el funcionario señaló que el documento incluye "alegorías también a las diferentes zonas del país" y que, aunque el color externo persiste, ahora presenta "un color un poco más subido que el anterior".



La transición del stock: ¿Qué pasará con las libretas antiguas?

Uno de los puntos clave de la entrevista fue la gestión del inventario restante de la anterior proveedora. Marín desmintió cifras previas de 200.000 unidades, precisando que a 30 de abril quedarían "aproximadamente 70.000 a 80.000 libretas".

Este remanente no será desechado. El funcionario explicó que "los dos modelos van a estar constantemente hasta que precisamente se acabe el stock de Thomas Greg & Sons".



El proceso operativo implica que "la imprenta nacional asumirá lo que es la personalización y la expedición de los pasaportes y en estos momentos Thomas Grey terminará su stock en determinadas ciudades y consulados del mundo".



Dudas sobre la producción y la alianza con Portugal

La fabricación de las libretas físicas recae ahora en un convenio tripartito entre la Casa de la Moneda de Portugal, la Imprenta Nacional y la Cancillería. Ante los cuestionamientos sobre si Portugal está tercerizando la producción en Francia, Marín defendió la transparencia del proceso: "Portugal puede autónomamente tener los subcontratos que requieran para que los insumos que ellos necesiten sean provistos".

Aclaró que el uso de aliados extranjeros es una práctica estándar, mencionando que incluso en el contrato anterior el papel de seguridad venía de Francia. "La libreta es responsabilidad de los portugueses", enfatizó, asegurando que el país cuenta con la certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recibida recientemente en Canadá.

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