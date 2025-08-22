Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Nueva urgencia manifiesta de contrato con Thomas Greg & Sons para elaboración de pasaportes

Nueva urgencia manifiesta de contrato con Thomas Greg & Sons para elaboración de pasaportes

Fuentes oficiales le confirmaron a director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, que ya se expidió la nueva urgencia manifiesta para un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes hasta abril de 2026.

Pasaporte Colombia
Pasaporte Colombia
Foto: https://sededigital.narino.gov.co/pasaportes-narino/
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 22, 2025 09:13 a. m.

En desarrollo...

