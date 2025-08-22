Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.

Nueva urgencia manifiesta de contrato con Thomas Greg & Sons para elaboración de pasaportes Fuentes oficiales le confirmaron a director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, que ya se expidió la nueva urgencia manifiesta para un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes hasta abril de 2026.