Nueva urgencia manifiesta de contrato con Thomas Greg & Sons para elaboración de pasaportes

Actualizado: agosto 22, 2025 09:13 a. m.
Fuentes oficiales le confirmaron a director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, que ya se expidió la nueva urgencia manifiesta para un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons para la elaboración de pasaportes hasta abril de 2026.
En desarrollo...