La Embajada de Estados Unidos en Colombia ha enviado cinco notas diplomáticas solicitando que el presidente Gustavo Petro sea retirado de la lista OFAC. Sin embargo, hasta ahora no ha habido respuesta por parte del gobierno de Donald Trump ni avances en esas gestiones diplomáticas.

Una de esas comunicaciones es del 14 de enero de este año. Fue enviada siete días después de la llamada entre Petro y Trump que terminó con una invitación al mandatario a la Casa Blanca. En ese momento surgieron versiones sobre un supuesto temor de Petro de ingresar a Estados Unidos y ser capturado por estar en “lista Clinton”, algo que el negó públicamente.

Sin embargo, la embajada sí solicitó garantías para que el presidente pudiera ingresar a Estados Unidos, permanecer durante la visita oficial y salir del país sin ningún impedimento, en esto último hacen especial énfasis. También pidieron la expedición de una visa diplomática tipo A1, garantizar combustible para la aeronave presidencial y permitir el uso del sistema financiero estadounidense para cubrir gastos personales del presidente durante la visita.

Lo que le pidió Colombia a EE. UU. para garantizar viaje del presidente Petro a su reunión con Trump

Lo que le pidió Colombia a EE. UU. para garantizar viaje del presidente Petro a su reunión con Trump

Además, el Gobierno insistió nuevamente en que Petro fuera retirado de la lista. Argumentaban “el cambio significativo en las relaciones bilaterales”, los intereses de Washington en facilitar un diálogo de alto nivel; y la voluntad de ambos líderes de trabajar contra el narcotráfico.

Aun así, y pese a una quinta nota diplomática que fue enviada después de la reunión para informar su visita por el funeral del líder político Jesse Jackson, el mandatario no ha sido retirado de la lista OFAC.

Publicidad

También se conoció que, por ahora, no se adelantan gestiones para extender la visa del presidente Gustavo Petro más allá del 7 de agosto, fecha en la que termina su mandato. De mantenerse ese escenario, su última visita oficial a Estados Unidos sería en junio, durante la presidencia rotativa que Colombia asumirá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.