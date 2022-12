Los cabecillas del ELN están en Venezuela, confirma el comandante del Ejército

muertos en una emboscada del ELN en el resguardo indígena de Bachira ubicado en Guicán, Boyacá.

“Quiero enviarle nuestro apoyo y el corazón del Ejército a las familias de estos uniformados”, manifestó.



Luego de la emboscada, el general Mejía confirmó que los cabecillas del ELN actualmente se encuentran en Venezuela y que “sin duda alguna” desde el vecino país imparten instrucciones de estos ataques. (Lea también: Defensoría del pueblo manifestó su rechazo al ataque del ELN en Güicán, Boyacá )



Contó que la patrulla atacada se encontraba garantizando el derecho al voto en el municipio de Guicán, por lo que calificó a los atacantes como enemigos de la democracia.



“Ellos son absolutos enemigos de la democracia. Ellos no conciben que hagamos un esfuerzo extraordinario para llegar a los parajes más recónditos de la Sierra Nevada del Cocuy a garantizarle las elecciones a los indígenas”, enfatizó.



El comandante del Ejército Nacional aseguró que este ataque no impedirá que las Fuerzas Militares sigan luchando en favor de la paz.



“La pérdida de estos uniformados solamente nos inspira a seguir luchando por los postulados de libertad y orden. Esta patrulla se encontraba garantizando el derecho al voto cuando fue atacada”, añadió.



Este martes se realizará un consejo de seguridad en la cabecera municipal de Guicán, mientras que en el batallón Silva Plazas se realizan los preparativos para recibir los cuerpos de los 11 militares muertos en la emboscada. (Vea aquí: Hallan a funcionarios de la Registraduría desaparecidos tras ataque del ELN )



En las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos rechazó este hecho e indicó que esto contrasta con la jornada electoral de este domingo, que según los reportes oficiales, fueron las más pacíficas de las últimas décadas.



El mandatario indicó que estas acciones no contribuyen en nada al inicio de un eventual proceso de paz con el ELN y manifestó que ya se han dado las órdenes para arreciar las operaciones con los responsables de este hecho.