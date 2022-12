Los dispositivos de las autoridades para garantizar movilidad en plan éxodo

El general Carlos Ramiro Mena, director de la Policía de Tránsito y Transporte, se refirió en Mañanas BLU a cómo avanza el plan éxodo que se registra en Semana Santa en las diferentes zonas del país.



“Tenemos una movilidad importante pero estimamos que a partir del mediodía aumente considerablemente en todo el país. Tenemos dispuesto nuestro dispositivo con todas la capacidades humanas, técnicas y tecnológicas para garantizar la movilidad y seguridad a todos los colombianos y extranjeros que visitan el país”, señaló.



Manifestó las razones por las cuales se decidió que durante el Viernes Santo no haya ningún tipo de restricción en la movilidad para los vehículos de carga pesada.



“En la planeación que hemos realizado conjuntamente con el ministerio de Transporte y todas las instituciones del sector, históricamente vemos que los Viernes Santo, los lunes y martes la movilidad que se presenta no amerita restricciones”, puntualizó.



Cabe señalar que este miércoles hay restricción para vehículos de carga desde el mediodía hasta las 12 p.m., el jueves desde las 8 a.m. hasta las 12 del medio día y el domingo desde las 9 a.m. hasta las 12 p.m.



Finalmente, invitó a los ciudadanos a llamar al #767 o contactarse en la cuenta de Twitter @numeral767 ante cualquier eventualidad que se registre en las carreteras del país.



“Hemos dispuesto unos vehículos, carros talleres, mecánicos, grúas y todo el equipo necesario para atender rápidamente las dificultades que se presenten en las vías”, finalizó.