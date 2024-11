Los líos alrededor de Ecominerales: segunda ponencia fue radicada pese a críticas

Pese se había llegado a un acuerdo entre el sector minero y el Gobierno nacional para dejar en pausa el proyecto que busca crear la empresa Ecominerales, ya fue radicada la ponencia para su segundo debate a pesar de las críticas y alertas de dichos gremios.

Las críticas surgen en que muchos integrantes del sector aseguraban que dicho proyecto representaba la estatización de las operaciones mineras, lo cual afectaba la competencia al entregar el manejo de los minerales estratégicos precisamente a una empresa estatal, por todas las alertas que se habían generado en el gremio se pausó la discusión en el Congreso de la República. Sin embargo, Blu Radio conoció que ya fue radicada la ponencia para su segundo debate, así como también la ponencia de archivo del representante Hernán Cadavid que se radicará en los próximos días.

“El Comité Técnico y el Comité Jurídico de nuestra asociación, ha venido adelantando una serie de estudios de carácter especial con el tema de Ecominerales, en el cual nosotros hemos encontrado que no estamos de acuerdo con dicho proyecto por no cumplir unas expectativas necesarias que nosotros consideramos de vital importancia para el desarrollo de la minería del país. En primera instancia, representa la estatización del manejo de las operaciones mineras y esto en últimas afecta a la competencia al entregarle el manejo de los minerales estratégicos y otros minerales a una empresa estatal”, indicó Luis Barrera, presidente de la Asociación de Profesionales del sector Minero Colombiano.

Además, aseguró que “este modelo básicamente corresponde a una estatización escalonada que afecta la libertad de empresa y la libre competencia en contra del artículo 333 de la Constitución Política de Colombia. También es importante tener en cuenta que dentro de los procesos que se verifican no hay claridad sobre los costos y la sostenibilidad fiscal para el desarrollo de todos los minerales y los proyectos que hay a nivel nacional. Realmente en este tema nosotros consideramos que faltan todavía muchos estudios y falta desarrollar en todo el país un gran escalonamiento en el tema de exploración. También no se cumple con su creación, no cumplen los requisitos del artículo 69 de la ley 489 de 1998 que exige que para la creación de estas entidades descentralizadas los proyectos respectivos deberán acompañarse de un estudio demostrativo que justifique la iniciativa y las observancias de los principios consagrados precisamente en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia”.

A eso se le suma que de igual manera genera un indebido interés en la terminación de la minería empresarial al declararse beneficiaria de las reversiones. “Según el mismo proyecto se podrá fondear con las reversiones que se realicen dentro de los proyectos mineros y hemos visto que el Gobierno nacional ha generado una política escalonada buscando que precisamente se desincentive tanto a las empresas que están actualmente trabajando como aquellas empresas que llegarían al país a hacer exploración y de esta manera pues ellos realmente entrarían en un proceso de reversión en el cual se pretenden beneficiar. Consideramos que es indebido interés”.

Así mismo, el representante Hernán Cadavid radicará la ponencia de archivo para este proyecto argumentando ser inconveniente para el país.

“El proyecto de ley de Ecominerales es la confirmación de la visión estatista del gobierno Petro. Crear más empresas estatales en un momento en el cual las circunstancias fiscales de la nación no dan para estrecharlo más, no es el camino que se debe conducir. La Contraloría General de la República ha estimado que ese es un proyecto altamente inconveniente, que entidades similares en el pasado en Colombia no funcionaron y terminaron liquidando” dijo Cadavid.

Además, aseguró que la solución a los problemas del sector minas en Colombia es el de la formalización, el del apoyo contra la minería ilegal, pero no la creación de más y nueva burocracia en un estado que no tiene cómo sostenerla, “que está teniendo que hacer un recorte de 30 o 35 billones de pesos, y la respuesta del Gobierno Petro es crear más entidades. Ya tenemos la referencia del Ministerio de la Igualdad, que nada ha servido, ningún problema ha solucionado, y este es el hermano gemelo del Ministerio de la Igualdad. Más burocracia, más funcionarios, pero mayor ineficiencia”.

Se espera que en las próximas semanas inicie el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.