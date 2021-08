Los pendientes que deja la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart

Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, finaliza su estadía en el país. Por esta razón, el presidente Iván Duque le entregó la Orden de San Carlos por su trabajo desde 2018.

Llombart, en diálogo con BLU Radio, aseguró que su participación en Colombia termina con una relación “muy rica y diversa”, por lo que se debe avanzar sobre estos aspectos que comparten el país y la Unión Europea.

La embajadora también se refirió a la agenda que aún queda pendiente por trabajar: “Consolidación de la paz, Colombia tiene la gran posibilidad de mostrar al mundo que la paz es posible. Hay mucho temor por lo que está ocurriendo en algunos lugares”.

Además, según Llombart, se debe trabajar en la “defensa de la democracia y los derechos humanos”.

Por otra parte, la embajadora aseguro que hay muchas cosas de Colombia que va a extrañar, desde lugares, comidas y hasta la música.

“Voy a extrañar a su gente. He recibido tanto calor, cariño, hospitalidad. He podido recorrer lugares maravillosos. He podido estar en Nariño, Guaviare, Caquetá, Chocó, Cúcuta, en el Amazonas, donde siempre he sido acogida con mucho cariño”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “Voy a echar de menos el vallenato, el baile, la literatura, los ajiacos; pero no voy a echar de menos los aterrizajes en el aeropuerto de Pasto”.

Escuche la entrevista completa en El Radar: