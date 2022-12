Los perros son muy nobles para compararlos con Jonathan Vega: De la Espriella

Abelardo de la Espriella , abogado de Natalia Ponce de León , atacada con ácido por Jonathan Vega el pasado 28 de marzo en el norte de Bogotá, explicó cómo fue el incidente personal con el agresor durante la audiencia de imputación de cargos. ( Vea el video: Capturan a Jonathan Vega, agresor de Natalia Ponce )

“Este personaje, que no es ningún demente, varias veces trató de increparme porque yo en mis intervenciones lo señalaba, como corresponde. En una de esas respondí que a ese personaje no lo querían ni los perros. Nunca le dije perro, como se ha dicho equivocadamente; los perros son animales muy nobles para compararlos con semejante salvaje. Ese fue el incidente”, manifestó de la Espriella.

“También se ha dicho que le tiré un hueso y nunca fue así. Lo otro que le dije, porque él me dijo que no era ningún perro, es que si quería que lo llamara perro lo hacía. No estuvo bien del todo mi reacción, me dejé llevar por el momento. Me disculpo, no con ese miserable, con los perros que son animales muy nobles. No tiene presentación que compare a semejante miserable con un perro”, agregó.

Con respecto al estado mental del atacante, que dice sufrir de esquizofrenia, el abogado de Ponce manifestó: “lo primero que hay que decir es que si estamos frente a un caso de esquizofrenia, es un desorden mental que no es permanente. La carga de la prueba está en manos del apoderado de ese miserable (Vega) y tendrá que corroborar que en el momento en que hizo lo que hizo estaba bajo efectos de esquizofrenia, cosa que considero difícil de probar”. ( Escuche el debate: ¿Jonathan Vega quiere hacerle ‘pistola’ a la justicia haciéndose pasar por loco? )

“Todos los hechos previos al ataque probablemente demuestren que actuó conscientemente y de manera premeditada. Revisamos los antecedentes de este señor y efectivamente estuvo internado en la Clínica Monserrat, pero por consumo de heroína, cocaína y demás sustancias alucinógenas; lo que no lo hace un enfermo mental. El esquizofrénico sale a la calle y ataca al primero que encuentra. Eso fue un plan criminal ideado”, agregó el jurista.

Las autoridades dieron a conocer el pasado viernes que Jonathan Vega, el responsable de lanzar ácido a Natalia Ponce de León, cuando fue capturado también tenía quemaduras en sus brazos. Vega, de 33 años, ahora llamado ‘El monstruo del Batán’, por el barrio donde vivía en Bogotá, asistió en la madrugada del domingo a la primera audiencia con la Fiscalía luego de ser capturado el viernes en la noche. Allí intentó agredir al abogado de la víctima, Abelardo de la Espriella, e increpó a la familia Ponce de León. (Escuche: Así fue la llamada que hizo Vega a las autoridades )

